ITALIA IN SVENDITA Dietro lo sfratto all' Antico Caffè Greco di Roma mire straniere

Consultazioni - Salvini : disegno da lontano per svendita ITALIA : "Abbiamo l'impressione che ci sia un disegno che parte da lontano, che non parte dall'Italia, che ha un'idea di svendita di questo Paese a poteri che non sono in Italia". Parla Matteo Salvini al termine delle Consultazioni al Quirinale della Lega con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. C’è "un premier su indicazioni di Parigi, Berlino, Bruxelles, un Monti-bis. A qualcuno dava fastidio un governo che stava restituendo orgoglio, ...