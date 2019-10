Editoria | Rodolfo De Benedetti | ‘iniziativa mio padre non sollecitata | crea distrazione’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019) Roma, 13 ott. (AdnKronos) – “Sono profondamente amareggiato e sconcertato dall’iniziativa nonne concordata presa da mioe il cui unico risultato consiste nelre un’inutile distrazione, della quale certo non si sentiva il bisogno, rispetto al lavoro delle tante persone impegnate quotidianamente a garantire un futuro di successo al Gruppo Gedi, che da anni opera in un settore dei più sfidanti. I miei fratelli ed io, come azionisti di controllo del Gruppo Cofide-Cir, continueremo a dare il nostro pieno supporto al management in questo percorso”. Così Roldofo Decommentando l’offerta presentata da Carlo De, attraverso la sua controllata Romed, per l’acquisto del 29,99% di Gedi, il gruppole che include tra gli altri il settimanale ‘L’Espresso’, i quotidiani ‘La ...

