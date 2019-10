È morto a 54 anni Manuel Frattini | divo del musical | malore prima di andare in scena

E’ morto a 78 anni Robert Forster protagonista in Jackie Brown : Addio a Robert Forster, interprete di oltre cento film, candidato al premio Oscar al miglior attore non protagonista nel 1998 per "Jackie Brown" di Quentin Tarantino, dove impersonò Max Cherry, ruolo creato per lui dal regista. L'attore statunitense è morto ieri nella sua casa a Los Angeles, all'età di 78 anni, in seguito ad un tumore al cervello, come ha riferito il suo agente a "The Hollywood Reporter". Abbonato a ruoli di secondo piano e di ...