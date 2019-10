Domenica Live | Barbara d’Urso fa una proposta ad Antonella Elia

Lucas Peracchi a Domenica Live : “Eva Henger ha inventato tutto” : Lucas Peracchi a Domenica Live replica alle accuse di Eva Henger Lucas Peracchi è tornato in tv per difendersi dalle recenti accuse di Eva Henger, madre della fidanzata Mercedesz. A Domenica Live l’ex tronista di Uomini e Donne ha seccamente smentito tutte le affermazioni fatte dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Lucas – che convive con […] L'articolo Lucas Peracchi a Domenica Live: “Eva Henger ha ...

Lucas Peracchi si difende a Domenica Live : “Mai toccato Mercedesz” : Domenica Live: nuove testimonianze choc su Lucas Peracchi e Mercedesz Henger Lucas Peracchi è stato ospite di Domenica Live per raccontare finalmente la sua versione della storia. L’ex tronista di Uomini e Donne, a differenza di quanto affermato da Eva Henger, ha dichiarato di non aver mai alzato un dito sulla sua compagna Mercedesz Henger, ma in studio la bella conduttrice partenopea ha mostrato nuove testimonianze, provenienti dalle ...

Domenica 13 ottobre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Live-Non è la d’Urso - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 13 ottobre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena Una nuova giornata all’insegna del gossip e dello spettacolo quella di Domenica 13 ottobre 2019. Mara Venier e Barbara d’Urso, regine dei più famosi salottini televisivi, ospiteranno cantanti, attori e molti personaggi del […] L'articolo Domenica 13 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, ...

Barbara D’Urso : Gli ospiti di Domenica Live e Live-Non è la D’Urso! : Barbara D’Urso ha annunciato alcuni tra gli ospiti che le faranno compagnia nella lunga Domenica su Canale 5. Ecco chi vedremo durante la diretta pomeridiana a Domenica Live ed in prima serata a Live – Non è la D’Urso! Barbara D’Urso si prepara per un’altra Domenica di fuoco. Doppio impegno, come è stato fin dall’inizio della nuova stagione televisiva, per uno dei volti più amati di Mediaset, ma non sarà ...

Domenica Live e Live Non è la d’Urso - 13 ottobre : tutti gli ospiti : Barbara d’Urso annuncia tutti gli ospiti di Domenica Live 13 ottobre Barbara d’Urso, poco prima di terminare la diretta di Pomeriggio 5, ha annunciato tutti gli ospiti di Domenica Live, la puntata in onda il 13 ottobre. La bella conduttrice partenopea ospiterà Kikò Nalli che ieri, tra le strade di Roma, è stato vittima di un’aggressione. Il compagno di Ambra Lombardo non sarà l’unico ospite di Barbara d’Urso. ...

Eva Henger replica a Mercedesz : a Domenica Live “in difficoltà” - il motivo : Eva Henger risponde alla figlia: a Domenica Live “Mercedesz in difficoltà”, il motivo. Poi altre ‘sue verità’ su Lucas Peracchi Prosegue il botta e risposta a distanza tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. Nelle ultime settimane le due donne si sono confrontate a distanza su un tema molto delicato. Eva ha sostenuto che sua […] L'articolo Eva Henger replica a Mercedesz: a Domenica Live “in difficoltà”, il ...

LIVE F1 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - nuovo scontro tra Ferrari e Mercedes - qualifiche rinviate a Domenica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Programma del giorno – I possibili orari del weekend in caso di tifone Le parole di Vettel – Le parole di Leclerc Buongiorno e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE di OA Sport della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula 1. Sullo storico tracciato di Suzuka la Ferrari cercherà di chiudere al meglio questa ...

Live - Non è la D'Urso passerà al lunedì dopo Temptation Island Vip - Le Iene torneranno alla Domenica : Non è bastata la "svolta" politica, con le ospitate di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, per rinvigorire i risultati Auditel tiepidi (nonostante le chiusure a notte inoltrata) ottenuti dalle prime puntate della seconda edizione di Live - Non è la D'Urso, il talk show in prima serata, in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso.La nuova mossa di Mediaset, infatti, stando ad una notizia pubblicata da Giuseppe Candela per Dagospia, sarebbe ...

Mercedesz Henger - malore in diretta a Domenica Live e scambi di “frecciatine” con la madre Eva : «Dietro le galline ci vanno solo i polli» : Il rapporto tra Mercedesz Henger e la madre Eva sembra sempre più compromesso. La 28enne ha avuto un attacco di panico in diretta a Domenica Live proprio mentre riportava la sua versione dei fatti e dava della bugiarda all’ex pornostar. Mercedesz nega che il fidanzato Lucas Perracchi l’abbia mai picchiata e dopo il malore continua il botta e risposta social con la madre. Eva Henger ha replicato alle dichiarazioni rese durante il ...

Domenica Live - Mercedesz Henger : 'Lucas non mi hai sfiorato neanche con un dito' : Non è iniziata nel migliore dei modi l'intervista di Mercedesz Henger a Domenica Live. Dopo le accuse della settimana scorsa da parte della madre, la ragazza ieri era in studio per replicare. Eva Henger fece delle accuse davvero pesanti nei confronti della figlia ma, soprattutto nei confronti del suo attuale fidanzato Lucas Peracchi. Il ragazzo, noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne come tronista, da qualche mese convive con ...

Ascolti tv - dati Auditel Domenica 6 ottobre : Imma Tataranni doppia Live non è la d’Urso : La nuova serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai1 si è aggiudicata la prima serata tv di domenica 6 ottobre con 4 milioni 401mila telespettatori pari al 19.5% di share, in leggero incremento rispetto alla settimana scorsa. Ascolti tv prime time Su Canale 5 l’appuntamento domenicale con Live Non è la D’Urso ha raccolto 2 milioni 273mila telespettatori pari al 13.32% di share. Su La7 Non è l’Arena di Massimo ...

Domenica Live - attacco di panico in diretta per Mercedesz Henger : il motivo del malore : Drammatico momento televisivo per Mercedesz Henger, colta da un malore durante l’ospitata a Domenica Live. La ragazza non ha retto alle accuse shock di sua madre, Eva Henger, che ha fatto alcune clamorose rivelazioni sul fidanzato della giovane, Lucas Peracchi. Secondo la madre, la ragazza sarebbe “