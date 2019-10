Pensioni | allo studio un allargamento della platea per la quattordicesima

Il post-quota 100 : dal 2022 nuovi esodati e scalone - le Pensioni si allontanano : La nota di aggiornamento del Def (Documento di economia e finanza) ha, senza ombra di dubbio, lasciato delusi quanti si aspettavano novità in materia previdenziale. Il capitolo pensioni è stato affrontato solo marginalmente. In un Capitolo della Nota di aggiornamento al Def, quello dedicato al mercato del lavoro ed alle politiche attive e sociali, le novità sono poche. Su quota 100 nemmeno un accenno, a conferma del fatto che la misura resterà ...

Pensioni e DEF - Barbagallo (Uil) : ‘Da apprezzare' le intenzioni sull'Ape social e OD : Dai sindacati emergono i primi commenti in merito alla presentazione della nota di aggiornamento al Def. Le impressioni iniziali sono caute, anche in attesa di poter approfondire i dettagli sui provvedimenti decisi dal nuovo governo giallo-rosso, ma nonostante ciò si rileva preoccupazione soprattutto rispetto all'impostazione generale del documento e ai riscontri parziali sulle richieste avanzate dalle parti social i. Secondo quanto riportato ...

Pensioni : via allo scivolo Pensionistico dai 62 - 6 anni di età o con 37 - 10 di contributi : Sul portale ufficiale del Ministero del Lavoro è stata pubblicata una circolare molto importante, che dà in pratica il via libera a un'interessante possibilità di pensionamento anticipato per molti lavoratori. Il Ministero del Lavoro con la circolare 16/2019, visionabile sul sito “lavoro.gov.it” nell’area “documenti e norme” o nella sezione notizie, dà il via ai cosiddetti contratti di espansione mettendo nero su bianco anche le procedure ...