Le Parole | Walter Veltroni ricorda Enrico Berlinguer | la reazione commossa di Bianca

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) "Mi ricordo che quella notte in cuisi sentì male..."., in collegamento con Massimo Gramellini a Le, su Rai tre,e quei drammatici momenti. In studio c'è anche la figlia del leader del Pci, che è anche conduttrice di Carta

NetflixIT : Domani alle 09:00 uscirà #ElCamino e visto che non tutti riusciranno a fare a meno dei social prima della visione e… - DaniSalvestroni : RT @ChiVieneACena3: UOMINI CHE AMANO LE DONNE È il titolo della puntata di questa sera ricca di informazioni per mangiare in modo sano. È… - FabioDomenicTro : “Senza la cannabis rischio la vita”: le parole di Walter dopo il sequestro - DolceVita -