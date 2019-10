La grande fuga da Libra | tutti scappano dalla criptovaluta di Facebook

Fabbriche chiuse o in crisi - la grande industria in fuga da Napoli : «Abbiamo sottovalutato per tanti anni gli effetti della crisi ed ora i risultati sono evidenti. Ovvero la desertificazione». Giovanni Sgambati, leader della Uil Campania, sintetizza in...

Trofeo Matteotti 2019 - Matteo Trentin in forma Mondiale - va in fuga e trionfa alla grande : Matteo Trentin (Nazionale Italiana) mette subito in chiaro le cose al Trofeo Matteotti. Dopo le ottime prestazioni al Giro di Gran Bretagna (2° dietro Mathieu Van der Poel e vincitore di una tappa), il Trentino riattacca il numero alla schiena, per l’ultima volta prima del Mondiale di domenica prossima, nella classica abruzzese e centra il bersaglio grosso grazie a una fuga da lontano che il gruppo non è riuscito ad andare a riprendere. ...