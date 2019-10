Il giocatore più dominante della storia del basket

La nuova vita a Cagliari e l’addio all’Inter - a tutto Nainggolan : “strano non calcolare più un giocatore che…” : Il centrocampista belga ha parlato della sua nuova avventura a Cagliari, soffermandosi anche sulle sue esperienza alla Roma e all’Inter Radja Nainggolan è tornato a casa, il centrocampista belga infatti si è ripreso la maglia del Cagliari nel corso dell’ultima finestra di mercato, spinto anche dalla decisione dell’Inter di non contare più su di lui. LaPresse/Alessandro Tocco Una situazione strana, che il Ninja è riuscito ...

Record Ronaldo. E’ il giocatore più vincente in Champions : Con la vittoria contro il Bayer Leverkusen, Cristiano Ronaldo ha messo a segno un altro Record in carriera. Con le sue 102 partite vinte in Champions ha superato l’ex compagno Iker Casillas (101) nella classifica dei calciatori più vincenti. Ora è primo da solo. Una classifica tutta spagnola, scrive il Corriere dello Sport. Dopo i due ex compagni di squadra, al terzo posto si piazza il blaugrana Xavi, con 91 vittorie. Leo Messi è quarto ...

NBA – Altro che stress! Zion Williamson tra divertimento e battute : “non devo più creare il mio giocatore su NBA 2K” : Williamson non vede l’ora di scendere in campo: il giovane giocatore dei Pelicans sembra non avvertire la pressione: le parole nel media day pre-season Manca sempre meno per l’inizio della stagione 2019-20 di NBA. I giocatori sono pronti ad affrontare le prime sfide della pre-season, che daranno il via allo spettacolo della palla a spicchi americana. In attesa di scendere sul parquet da gioco, i campioni NBA sono stati ...

Juve-Spal 2-0 : Pjanic-Ronaldo - tutto facile per i bianconeri. Buffon fa 903 : giocatore con più presenze in squadre di club : Pjanic nel primo tempo, Cristiano Ronaldo nel secondo. Nel mezzo tante occasioni da gol, altrettante parate del portiere avversario e poca, pochissima sofferenza. La vittoria casalinga della Juventus contro la Spal nell’anticipo della sesta giornata di campionato, però, passerà alla storia per un altro fattore: Gianluigi Buffon, schierato titolare da Maurizio Sarri, ha superato Paolo Maldini, come giocatore con più presenze in squadre di ...

Zeman : “Insigne? Mi sembra che resti l’italiano più bravo. Un giocatore importante” : Il Corriere dello Sport intervista Zdenek Zeman. Il campionato appena iniziato, assicura, non ci farà annoiare, anche se la Juventus ha una rosa così ampia da far sospettare che possa correre subito davanti rispetto al resto delle squadre “Ma capiremo subito se le principali concorrenti riusciranno a stare incollati ai campioni d’Italia. Io penso che andremo incontro ad un torneo più equilibrato e che ci divertiremo” Sui tanti gol delle prime ...