Ha le vertigini e forti dolori | ragazzo di 27 anni scopre che un ragno gli era entrato

(Di sabato 12 ottobre 2019) Si è svegliato con le, le orecchie tappate e un senso di stordimento accompagnato aalle orecchie. Allora ha provato come prima cosa a pulirsi mettendo un un po’ di olio d’oliva e poi un cotton fioc e così ha fatto una terribile scoperta: ungli eranell’orecchio durante la notte, mentre dormiva. È quanto successo a Liam Gomez, 27enne web designer originario di Folkestone, una città dell’Inghilterra sud-orientale, come riferisce il Mirror. Ilha raccontato la sua disavventura su Facebook, spiegando di essere rimasto inorridito nel vedere una zampa disull’estremità del bastoncino di cotone. “La mia reazione iniziale è stata solo quella di far uscire quella cosa dall’orecchio il più velocemente possibile. Ero terrorizzato, poi, una volta calmato, ho pensato: “questa è una bella storia per ...

