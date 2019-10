Gossip U&D | Martina Nasoni possibile tronista

Gossip U&D - Tina smaschera Gemma : 'A telecamere spente dice che sono una cicciona' : Anche quest'anno il rapporto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e donne continua a non essere dei migliori. Le due protagoniste della versione 'trono over' del programma di Maria De Filippi proprio non si sopportano e non perdono occasione in ogni momento per scambiarsi delle frecciatine al vetriolo. Le ultime dichiarazioni sono arrivate da parte di Tina, la quale intervistata dal settimanale 'Nuovo' ha raccontato ciò che succederebbe ...