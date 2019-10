Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Dopo una fuga lunga 8 anni è statoXavier Dupont de Ligonnes, meglio conosciuto come il "di". L'uomo, fermato ieri pomeriggio all'aeroporto scozzese di Glasgow, viaggiava con una falsa identità ed è accusato di aver ucciso laed i 4. Anche la trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" aveva seguito con attenzione la sua vicenda. L'arresto all'aeroporto Xavier Dupont de Ligonnes è stato fermato ieri all’aeroporto di Glasgow. L'uomo era appena arrivato in Scozia da Parigi (era partito dallo scalo di Roissy-Charles de Gaulle) e, come ha riferito il quotidiano Le Parisien, viaggiava con documenti falsi (facendosi chiamare Guillaume Joao). Sembra che la polizia sia arrivata a lui in seguito ad una “denuncia anonima“. Al momento dell'arresto non ha opposto resistenza e, secondo quanto riportato dalla stampa francese, non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione. ...

Noemithestar : Francia, arrestato il mostro di Nantes: nel 2011 uccise moglie e 4 figli - News24ore : Francia, dietrofront clamoroso delle autorità francesi: non è Xavier Dupont de Ligonne’s l’uomo arrestato all’aerop… - tpi : Nel 2011, l’efferatezza del delitto compiuto da Dupont aveva scioccato la Francia. -