Domani a Roma “Matti per la corsa”

Domani parte prevendita biglietti Festa Cinema Roma : Roma – La prevendita dei biglietti per la quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma iniziera’ Domani, venerdi’ 11 ottobre, alle ore 9, contemporaneamente su tutti i canali di vendita: presso la Biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica, i punti vendita autorizzati TicketOne, la biglietteria telefonica TicketOne (servizio a pagamento), online attraverso i siti www.RomaCinemafest.org e www.ticketone.it. ...

Acli Roma : Domani presentazione ‘Generiamo LavORO’ : Roma – domani, venerdi’ 11 ottobre, alle ore 9.30 presso WeGil, in largo Ascianghi 5 a Roma, si terra’ l’evento ‘Generiamo lavORO: cantiere aperto’, promosso dalle Acli di Roma e provincia. L’iniziativa si svolge nell’ambito della V ‘Ottobrata Solidale’ promossa dalle Acli di Roma aps, dall’Unione Sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione Anziani e Pensionati) Acli Roma, con il ...

Showroom Cocktail Week - da Domani al via nei bar di Roma : Roma – Parte l’iniziativa che coinvolgerà diversi bar in numerose zone della città e che vedrà la celebrazione della creazione di Cocktail a base di Rum. Da domani e fino al 14 Ottobre si celebra il panorama beverage della Capitale e l’arte dei barman Romani nel creare Cocktail d’autore con il distillato preferito: il Rum. Sei giorni per percorrere un circuito a 12 tappe tra i migliori Cocktail bar di Roma Nel circuito dei bar: ...

Roma : Domani l’evento “GIOVANI E DSA : TESTIMONIANZE E TEATRO” in occasione della 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia : Roma – Si terrà domani presso l’AUDITORIUM ENNIO MORRICONE dell’UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA, in Via Columbia 1, a Roma, l’evento volto a sensibilizzare e fare crescere la consapevolezza verso il disturbo della Dislessia evolutiva, che in Italia interessa circa 2.000.000 di persone. Roma, 7 ottobre 2019 – In occasione della 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si tiene da oggi al 13 ottobre ...

Domani presentazione romanzo “L’Estate Dell’Incanto” di Francesco Carofiglio - ore 18 - Libreria Feltrinelli - Largo Argentina : Roma – presentazione Mercoledì 2 ottobre ore 18 Libreria Feltrinelli Largo di Torre Argentina, 5/A – Roma Dialoga con l’autore la giornalista Eva Giovannini L’ESTATE DELL’INCANTO di Francesco Carofiglio Piemme Casa editrice: Piemme – Pagine: 269 Prezzo: 17,50 euro – Data di uscita: 24 settembre 2019 Francesco Carofiglio ci conduce per mano all’ultima estate di innocenza. Ma lo fa con ciò che maggiormente ...

Romaeuropa : un weekend all’insegna del minimalismo. Domani Melnyk &Craig Leon - domenica 29 Murcof & V. Wagner @Auditorium PDM : Roma – Sabato 28 e domenica 29 settembre Romaeuropa festival presenta in collaborazione con La Fondazione Musica per Roma un weekend in musica dedicato all’incontro tra percorsi e personalità artistiche diverse, all’insegna della sperimentazione tra elettronica, modern classical e minimalismo. In programma i concerti di alcune star internazionali del panorama musicale attuale: Lubomyr Melnyk, Craig Leon, Fernando Corona AKA ...

Domani al via la III edizione di Roma Map Fair – Antiche mappe di Roma e mappamondi del ‘500 : Roma – Dopo la grande partecipazione in termini di pubblico e di espositori della prime due edizioni, ritorna anche per il 2019 “Roma Map Fair”, la mostra mercato specializzata, dedicata alla cartografia, agli atlanti, ai libri di viaggio ed alla vedutistica nella stampa antica. La III edizione di Roma Map Fair – evento internazionale che vedrà la partecipazione di espositori da tutta Italia, ma anche da Germania, Francia, Cipro, ...

Inizia Domani “Roma Map Fair” : LA III EDIZIONE DI “Roma MAP Fair” MOSTRA-MERCATO DI CARTOGRAFIA, LIBRI DI VIAGGIO E STAMPE. ESPOSITORI ANCHE DA GERMANIA, FRANCIA, CIPRO, INGHILTERRA, BELGIO E AUSTRALIA Roma, c/o Finarte, Piazza Santi Apostoli, Palazzo Odescalchi, 27-28 settembre 2019 Dopo la grande partecipazione in termini di pubblico e di espositori della prime due edizioni, ritorna anche per il 2019 “Roma Map Fair”, la mostra mercato specializzata, dedicata alla ...

“Bibbiano e dintorni” : Domani a Roma Maurizio Tortorella presenta il libro inchiesta : Roma – Con la presenza dell’attrice Sabrina Ferilli e di Francesco Morcavallo, Ex Giudice Tribunale Minori di Bologna, incontro con l’autore per parlare di giustizia minorile Gli affidamenti minorili e gli scandali che vi girano intorno: quello di Bibbiano, su cui la politica negli ultimi mesi si è impropriamente accapigliata, e tutti gli altri che da molti anni a questa parte sono accaduti all’oscuro dell’opinione pubblica. A ...

Roma - Domani trasporti a rischio : 8.18 domani il trasporto pubblico capitolino è a rischio per lo sciopero di 2 ore, dalle 10 alle 12, proclamato a livello regionale dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl. L'agitazione interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Così in un comunicato l'Agenzia per la Mobilità di Roma.

La Virtus Roma torna a calcare il palco della serie A : Domani esordio a Bologna : Roma – È finalmente arrivato il momento dell’esordio ufficiale in serie A per la Virtus Roma che torna a calcare il massimo palcoscenico del basket italiano dopo quattro stagioni. esordio affascinante e allo stesso tempo molto difficile per gli uomini di coach Bucchi, che domani alle 20:30 si confronteranno sul parquet del PalaDozza di Bologna contro la Virtus Segafredo grande protagonista del mercato estivo con acquisti del calibro di ...

Roma-Atalanta - Fonseca ha le idee chiare : “Dzeko e Kolarov non possono riposare - Domani gioca Smalling” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro l’Atalanta, svelando parte della formazione Momento positivo per la Roma che, dopo il pareggio nel derby, ha inanellato tre vittorie consecutive compresa quella in Europa League con il Basaksehir. Un gioco fluido e una grande capacità realizzati per i giallorossi, che stanno beneficiando della cura Fonseca. Luciano Rossi AS ...

Bordoni : Domani a Roma per sostenere le Imprese : Roma – Davide Bordoni, coordinatore Romano di Forza Italia: “Il Tax free day è il giorno dell’anno in cui le Imprese cominciano a destinare i guadagni aziendali non al fisco, ovvero il giorno in cui reddito d’impresa può essere usato dall’imprenditore per soddisfare i bisogni propri e della sua famiglia. Domani interverrò al Tax Free Day 2019 a Roma presso la Casa delle Imprese in Viale Guglielmo Massaia 31, organizzato dal CNA che ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : perturbazione atlantica - Domani allerta gialla : Per domani, domenica 22 settembre, e’ previsto il transito di una perturbazione atlantica che interessera’ l’intero territorio regionale Emiliano romagnolo con piogge diffuse dalla seconda parte della giornata. Sui crinali appenninici, le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco organizzato di forte intensita’. Pertanto da Regione Emilia-Romagna fanno sapere che e’ stata emessa un’alleta gialla ...