Xbox One ha venduto 46 | 9 milioni di console?

Xbox Scarlett : la descrizione ufficiale conferma la retrocompatibilità dei giochi di tutte le precedenti Xbox : Mentre negli ultimi giorni le notizie su PS5 hanno letteralmente invaso la rete, ecco arrivare ora un'importante conferma che riguarda la "rivale" Xbox Scarlett di Microsoft.Ebbene, stando a quanto riferito dall'insider Krobrille, la console next-gen del colosso di Redmond sarà totalmente compatibile con i vecchi giochi delle passate Xbox.Più nel particolare, nella descrizione ufficiale aggiornata di Xbox Scarlett leggiamo: "migliaia di giochi ...

Destiny 2 arriva a 290.000 giocatori simultanei su PC superando anche quelli di PS4 ed Xbox One : Sembra che la versione free-to-play di Destiny 2 sia stata ampiamente ripagata guardando i risultati. Secondo le statistiche, il lancio di Destiny 2 sul PC ha avuto successo poiché lo sparatutto di Bungie è stato in grado di raggiungere un nuovo record assoluto per i giocatori simultanei.La versione F2P di Destiny 2 ha registrato la bellezza di 290.000 giocatori simultanei su PC. Inoltre, e secondo il tracker integrato nella community, il PC ha ...

Xbox One si aggiorna : Le novità di Ottobre 2019 : Dopo il test durato diversi mesi, Microsoft ha reso disponibile per tutti i giocatori che non sono iscritti al programma Preview, un nuovo aggiornamento su Xbox One, a seguire le novità introdotte. Nuovo aggiornamento per Xbox One A seguire il breve ma interessante changelog: Da oggi i genitori possono personalizzare al meglio il parental control, impostando dei limiti di utilizzo per le singole applicazioni o ...

Borderlands 3 garantisce prestazioni stabili sia su PS4 che Xbox One - analisi comparativa : Avremmo dovuto testare prima le console base, invece, abbiamo iniziato ad analizzare Borderlands 3 concentrandoci prima su Xbox One X e PlayStation 4 Pro, con risultati un po' confusi. Fortunatamente, la situazione cambia positivamente sulle console base: non stiamo dicendo che il gioco sia perfetto, visto che presenta alcuni problemi frustranti, ma le basi sono solide e il gioco gira bene. Forse, la chiave del successo di Borderlands 3 su PS4 ...

A Knight's Quest - il gioco ispirato a Zelda - arriva questo mese su PC - Nintendo Switch - PS4 ed Xbox One : Attraverso un comunicato stampa, Curve Digital e Sky 9 Games sono orgogliosi di annunciare che A Knight's Quest sarà pubblicato su PC via Epic Games Store, Nintendo Switch e PlayStation 4 il 10 ottobre, con la versione per Xbox One in arrivo l'11 ottobre. La versione moderna di Questo platform d'azione verrà venduto ad un costo di 24,99 euro.Audace, debole e un po' stupido, Rusty è un avventuriero di buon cuore ma goffo, che avvia ...

Untitled Goose Game potrebbe arrivare anche su PS4 - Xbox One e dispositivi mobile : Se nell'ultima settimana avete dato uno sguardo ai giochi più venduti su Nintendo Switch, potreste aver notato che Untitled Goose Game ha spopolato, arrivando in cima alla classifica. Dopo aver raggiunto il primo posto negli Stati Uniti, in Australia e nel Regno Unito, sembra che Untitled Goose Game non abbia ancora finito di conquistare il mondo dei giochi, e a quanto pare ci sono piani per portare il titolo su altre piattaforme.Lo studio di ...

Return of the Obra Dinn arriva su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch questo mese : Lucas Pope, sviluppatore di Return of the Obra Dinn, ha annunciato che il suo gioco non sarà più un'esclusiva per PC, ma approderà a partire dal 18 ottobre anche su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Se non avete ancora avuto l'occasione di provare questa particolare avventura monocromatica allora questa è l'occasione perfetta. Il gioco racconta di una nave fantasma immaginaria della East India Company, la cui storia è ambientata ...

Come giocare al meglio su Android? Abbinate un controller PS4 o Xbox One allo smartphone : I giochi su dispositivi Android esistono ormai da diversi anni, ma si può dire che l’avvento di PlayerUnknow’s Battlegrounds sul Play Store ha aperto ufficialmente la strada all’arrivo di titoli estremamente complessi e che spesso richiedono particolari doti di gaming. Nonostante la presenza di smartphone sempre più potenti e con display con diagonali molto spesso superiori ai 6″, diventa piuttosto difficile riuscire a ...

Come usare i controller PS4 e Xbox One su iOS e Android : Qualche giorno fa è stato reso disponibile gratuitamente su iOS e Android il tanto atteso Call of Duty Mobile, in occasione anche del recente lancio dell’Apple Arcade vogliamo condividere con voi una Guida su Come usare i controller PS4 e Xbox One su iOS e Android. Come usare i controller Xbox One e PS4 su iOS e Android Per prima cosa bisogna attivare la modalità “abbinamento” sui controller Come ...

Il nuovo aggiornamento di PUBG introduce il crossplay tra PS4 e Xbox One : Mentre Fortnite sembra ottenere tutto il merito per aver portato al successo i Battle Royale, bisogna ricordare che prima del gioco di Epic c'era uno sparatutto che ha aiutato a definire il genere, PlayerUnknown's Battleground (o PUBG come viene maggiormente indicato). Il gioco ha ancora un pubblico considerevole, e ora i giocatori console su PS4 e Xbox One potranno giocare insieme grazie all'abilitazione del crossplay tra le due ...

Migliori Bundles per Xbox One – guida all’acquisto : Se avete pensato di acquistare una Xbox One, non lasciatevi sfuggire uno dei Bundles disponibili su Amazon dove riceverete giochi o accessori insieme alla vostra console. In questa guida vi illustreremo quelle che sono, secondo noi, le Migliori offerte sul mercato al momento. I Migliori Bundles per Xbox One – quali acquistare Potrete acquistare la sola Xbox One con il classico controller DualShock, ma esistono tantissime offerte ...

Death Trash - l'RPG post-apocalittico arriverà su PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch : Lo sviluppatore Crafting Legends ha annunciato che Death Trash, un gioco di ruolo post-apocalittico semi open-world arriverà inizialmente su PC tramite Accesso Anticipato di Steam all'inizio del 2020 per poi approdare anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.Dopo quattro anni lo sviluppatore Stephan Hövelbrinks ha annunciato via Steam di voler lanciare il gioco in Accesso Anticipato. "Death Trash è già in sviluppo da più di quattro ...

FIFA 20 torna con Volta Football ed è disponibile ora per PC - Xbox One e PS4 : Attraverso un comunicato stampa, EA Sports ha annunciato l'uscita di FIFA 20 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Gli appassionati finalmente possono sperimentare la nuova modalità Volta Football, ispirata al calcio giocato nelle strade, nelle gabbie metalliche e nei campetti di tutto il mondo. Inoltre, i giocatori possono tuffarsi in FIFA Ultimate Team per vivere nuove esperienze nella modalità come le amichevoli FUT o lottare per gli Obiettivi ...