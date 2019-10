Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Washington aveva chiesto alladi interrompere le azioni militari. Probabilmente non pensavano che le “gravi conseguenze” che prospettavano potessero riguardare anche i loti i soldati. SecondoLeturche impegnate nell’offensiva contro i curdi nel nord dellaavrebberoper sbaglio uomini dellespeciali americane presenti nell’area. Il settimanale, citando fonti dell’intelligence curdo-irachena e un alto funzionario del Pentagono, riporta la notizia di una compagnia formata da 50 a 100 uomini colpita. I soldati stavano operando sulla collina di Mashtenour nella città di Kobane e sarebbero state raggiunti da colpi di artiglieria sparati dalle postazioni turche. Ankara, che proprio da Trump quattro giorni fa aveva ricevuto il via libera, dovrebbe sapere perfettamente dove si trovano i militari a stelle e strisce. Intanto di ora in ora ...

fattoquotidiano : Siria, Newsweek: “La Turchia ha bombardato per errore le forze Usa” - MarselPasquero : Trump dicci ancora una volta di quanto siano buone e giuste le bombe della Turchia - giammarcomacmac : Siria, Newsweek: 'La Turchia ha bombardato per errore le forze Usa' - Il Fatto Quotidiano -