Serie A | calciatori italiani cercasi | sono pochissimi i titolari

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo : undici i calciatori fermati : Squalificati Serie C, le decisioni del giudice sportivo dopo le gare dell’ottava giornata di campionato. undici i calciatori fermati, due giornate soltanto a Vitali della Pianese. L’elenco completo. 2 GIORNATE Vitali (Pianese) 1 GIORNATA Pasciuti (Carrarese) Caldore (Casertana) Matera (Cavese) Maini (Gubbio) Moleri (Lecco) Candido e Van Ransbeeck (Rimini) Tait (Sudtirol) Palumbo (Ternana) Manfrin (Virtuvsecomp). Tra gli ...

Serie D - caos Avezzano : i calciatori scioperano e saltano l’allenamento - il motivo : Clima tutt’altro che tranquillo in casa Avezzano, compagine che milita nel girone F di Serie D. I calciatori, infatti, questo’oggi hanno deciso di scioperare e non allenarsi. motivo? Il mancato pagamento degli stipendi. Situazione delicata, dopo l’esonero del tecnico Mecomonaco non è ancora arrivata la firma di Alessandro Del Grosso, allenatore individuato dalla società come suo sostituto. Tifoseria in fermento e ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : fermati 4 calciatori : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria. b) ...

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo : sette i calciatori fermati : Squalificati Serie C, le decisione del giudice sportivo: in sette sono stati fermati, di cui due per due giornate. L’elenco completo. 2 GIORNATA Marano (Como) Bovo (Virtus Francavilla) 1 GIORNATA Mondonico (Albinoleffe) Valencia (Cesena) Miracoli (Como) Malomo (Triestina) Lazzari (Vis Pesaro). Tra gli allenatori, due giornate di squalifica per Diana (Renate), Lopez (Viterbese); una giornata e 500 euro di ammenda per Nese (Giana ...

Repubblica : la Serie A meno sovranista degli ultimi anni. 2 calciatori su 3 sono stranieri : Quello appena iniziato sarà il campionato meno sovranista degli ultimi anni, scrive Repubblica. La tendenza del mercato estivo è stata quella dell’acquisto straniero. sono 122 (su 182 acquisti totali) i calciatori stranieri acquistati dai club di Serie A. Tutta gente che non potrebbe essere convocata dal ct della Nazionale, Mancini. Solo 60 gli italiani che hanno cambiato maglia. Tantissimi degli stranieri arrivati vengono da altri ...

Serie A - gli stipendi al lordo dei calciatori : dominio Juventus - sorpresa Torino e Atalanta [FOTO] : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, le prime due giornate del massimo torneo italiano hanno regalato importanti indicazioni, sono tre le squadre a punteggio pieno, stiamo parlando di Juventus, Inter e Torino. Si avvicina la terza giornata e cresce sempre di più l’attesa, in particolar modo la Juventus impegnata sul campo della Fiorentina. Nella giornata di oggi approfondimento de ‘La Gazzetta ...

I calciatori più veloci in Serie A - la Top 10 : comanda un difensore : Si dice che il calcio sia cambiato molto nel tempo, sia molto più veloce di prima, nella testa e nelle gambe. Vero. Si dà meno spazio alla tecnica (che comunque ad alti livelli non può ovviamente mancare) per sviluppare e perfezionare doti fisico-atletiche e, appunto, velocità. A tal proposito, nell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha fatto una lista dei calciatori più veloci del nostro campionato. Questa la Top 10, con il ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : tre i calciatori fermati : Squalificati Serie B, queste le decisioni del giudice sportivo al termine della prima giornata della cadetteria italiana: stop per tre. b) calciatori calciatori ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA CRUZ Alessio Sergio (Ascoli): per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto con veemenza un calciatore avversario rivolgendogli, inoltre, un epiteto insultante. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : stop per due calciatori : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo dopo la prima giornata del massimo campionato italiano. Sono solo due i calciatori fermati, entrambi per un turno, gli unici due espulsi del weekend: Dawidowicz dell’Hellas Verona e Farias del Lecce. Ammenda per due società. a) SOCIETA‘ Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice ...

Serie A - le auto più belle dei calciatori : Mentre sta per ripartire la Serie A, ci siamo fatti un giro nei garage dei suoi protagonisti. Perché, si sa, molti campioni di calcio hanno la passione per le auto. Pensiamo per esempio a Mario Balotelli, acquistato da poco dal Brescia, che torna a casa, a Frank Ribery, comprato dalla Fiorentina, e a Romelu Lukaku che si è accasato all'Inter. Tutto questo senza dimenticare Mauro Icardi, Armando Izzo, Cristiano Ronaldo e Suso. ...

Serie A - i migliori calciatori senza squadra : Con il campionato di Serie A pronto a partire, c’è una squadra di calciatori «senza squadra». Oltre agli allenatori senza panchina, sono molti, infatti, i giocatori che per motivi diversi non hanno attualmente un contratto. Tra loro, anche alcuni big che danno del tu al pallone. Per loro, dopo tanti anni ai vertici, sarà un inizio di stagione particolare. Tra allenamenti privati e partite in tv. In attesa di una ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : gli stipendi dei calciatori e la classifica dei più ricchi. Cristiano Ronaldo guadagna 31 milioni a stagione! : Superato il traguardo psicologico del weekend di Ferragosto per il mondo sportivo italiano comincia l’attesissima settimana che porta all’inizio della Serie A 2019/2020 di Calcio. Il prossimo weekend si aprirà infatti con Juventus – Parma dove i campioni d’Italia delle ultime otto edizioni inizieranno la propria rincorsa verso l’ennesimo tricolore, al termine di un mercato che ha ulteriormente rafforzato la stellare ...