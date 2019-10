Sebastian Vettel F1 | GP Giappone 2019 | “Abbiamo ancora un po’ di margine ma Mercedes e

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : la sfida tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel si trasferisce sugli origami : La sfida tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel, dopo la pista ed i team radio, si trasferisce… sugli origami! In occasione del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno, infatti, i due piloti della Ferrari si sono dedicati all’arte tipica del Paese del Sol Levante. Andiamo a vedere, quindi, chi sarà stato il migliore. Una idea anche per quel che riguarda domani, dato che il tifone Hagibis non permetterà il normale svolgimento di ...

F1 - GP Giappone 2019 : Sebastian Vettel correrà col motore elettrico usato in Australia a inizio stagione! : Sebastian Vettel potrà regolarmente utilizzare il 6 ciclindri Spec 3 durante il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend a Suzuka anche se bisogna monitorare attentamente il tifone Hingibis che rischia di stravolgere il programma. Il tedesco si era dovuto ritrirare due settimane fa in Russia a causa del cedimento della MGU-K ma non ci saranno penalità per il tedesco sulla griglia di partenza. Sulla Ferrari verrà ...

F1 - Sebastian Vettel : “Ho sbagliato a disobbedire all’ordine di scuderia. Lotta intensa con Leclerc” : Giornata di dichiarazioni a Suzuka dove nel weekend si correrà il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che è però fortemente a rischio a causa del tifone Hagibis che si sta abbattendo sulle isole nipponiche. Si torna in pista dopo il discusso GP di Russia dove Sebastian Vettel si è dovuto ritirare a causa di un problema meccanico dopo che non aveva risposto a un ordine di scuderia che prevedeva l’inversione di prima e seconda ...

Sebastian Vettel F1 - GP Giappone 2019 : “Adoro questa pista - sarà una gara complicata per il meteo” : Il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel non vede l’ora di calarsi nell’abitacolo della SF90 e di girare a Suzuka (Giappone), sede del prossimo round del Mondiale 2019 di F1. La pista Giapponese è quella preferita dal tedesco, che su questo layout sogna di portare a due i successi stagionali, dopo il trionfo a Singapore. In Russia, l’epilogo è stato amaro: un ritiro per un problema tecnico, dopo una prestazione da ...

F1 - GP Giappone 2019 : Charles Leclerc o Sebastian Vettel - chi è la vera prima guida in Ferrari? Un dubbio da sciogliere in vista del 2020 : Sebastian Vettel o Charles Leclerc? Siamo alla vigilia del prossimo round del Mondiale 2019 di F1, il Circus volge lo sguardo verso Suzuka (Giappone), dove la Rossa punta al quarto successo stagionale per dar seguito a una seconda parte d’annata convincente. Il weekend in Russia è stato quello dell’amarezza e delle polemiche per il Cavallino Rampante. Il problema tecnico sulla SF90 del tedesco ha privato anche l’altra di una ...

F1 - Sebastian Vettel prova le gomme per il 2020 : 145 giri a Barcellona nei test Pirelli : A Barcellona è andata in scena una giornata di test Pirelli per la Formula Uno. Sul circuito catalano si è presentato Sebastian Vettel che ha potuto così testare gli pneumatici che saranno protagonisti nel 2020, il tedesco ha trovato condizioni ambientali davvero ottime (cielo soleggiato, temperatura poco superiore ai 20 °C) e ha completato ben 145 giri al volante della Ferrari (647 km senza alcun problemi). Il quattro volte Campione del Mondo è ...

F1 - GP Giappone 2019 : Sebastian Vettel non deve sostituire il motore - nessuna penalità in griglia : Sebastian Vettel si sta preparando per il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputerà nel weekend a Suzuka. Il pilota della Ferrari è reduce dalla delusione del GP di Russia dove si è dovuto ritirare a causa di un problema meccanico alla sua monoposto, il tedesco ha chiuso con zero punti la trasferta di Sochi e soprattutto si sono scaldati gli animi all’interno del box per i noti ordini di scuderia. Nel frattempo, però, ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel brillante ma affossato dalla Ferrari a Sochi? La Rossa ha già scelto Leclerc : Sebastian Vettel e l’amarezza di un ritiro. Il GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale 2019 di F1, poteva essere territorio di conquista per la Ferrari ma il problema avuto sulla centralina della Power Unit ha estromesso il quattro volte campione del mondo, facendo saltare per aria la strategia della Rossa. Già, strategia. E’ la parola della corsa russa. Sì, perché è stata propria lei a essere protagonista nella gara di Sochi. La ...

VIDEO F1 - team radio a Sebastian Vettel : “Lascia passare Leclerc”. Il tedesco replica a Ferrari : “Si deve avvicinare!” : Sebastian Vettel ha ricevuto l’ordine di scuderia di lasciare passare Charles Leclerc nel corso del settimo giro del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa oggi a Sochi. Il tedesco si trovava in prima posizione grazie a una partenza stellare e aveva 1,5 secondi di vantaggio sul compagno di squadra quando dal muretto della Ferrari è arrivato il diktat di lasciare passare il monegasco. Sebastian Vettel non si è trovato ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Riportate i motori V12” : “Riportate i motori V12“, questo il messaggio via radio del tedesco Sebastian Vettel nel momento del proprio ritiro dal GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Un problema alla parte ibrida della monoposto che ha costretto il quattro volte iridato a fermarsi e causando la Virtual Safety Car che ha sorriso alle Mercedes, trionfanti con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Di seguito il VIDEO: VIDEO Sebastian Vettel F1, GP ...

F1 - GP Russia 2019. Sebastian Vettel infuriato con Leclerc e Ferrari : “Avevamo un accordo - mi sembrava chiaro” : Domenica funesta per Sebastian Vettel, il tedesco era balzato al comando del GP di Russia grazie a una partenza spettacolare con cui ha superato Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha comandato la gara per la prima metà, poi si è fermato ai box ed al rientro la sua Rossa ha accusato dei problemi al motore che hanno così costretto il quattro volte Campione del Mondo a ritirarsi. Il teutonico è comunque molto arrabbiato ...

F1 - GP Russia 2019 : perché Sebastian Vettel si è ritirato? Problemi al motore Ferrari - era rimasto in testa per metà gara : Sebastian Vettel si è dovuto ritirare nel corso del 28esimo giro del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Sochi. Il tedesco si era reso protagonista di una partenza stellare riuscendo a balzare al comando dopo essere partito dalla terza posizione, ha comandato la prima metà di gara con grande personalità ed è poi rientrato ai box per l’unica sosta in programma. La Ferrari ha fatto in modo che il quattro ...

F1 - GP Russia 2019 : Sebastian Vettel supera Charles Leclerc in partenza. strategia Ferrari? Ecco cosa è successo : Una strategia interessante quella della Ferrari nel GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del tedesco Sebastian Vettel, dalla prima e terza posizione in griglia di partenza, hanno preparato uno stratagemma a tavolino per difendersi, eventualmente dall’attacco della Mercedes di Lewis Hamilton (secondo). Il 21enne del Principato, infatti, ha concesso la ...