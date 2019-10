Sanità nel Lazio Regimenti Lega | “Fallimentare la gestione di Zingaretti”

Altro che fascicolo sanitario elettronico : History Health era avanti già nel 2013 : Oggi ho letto un articolo riguardante la lentezza dell’evoluzione del fascicolo sanitario elettronico, praticamente fermo da molti anni. Nell’articolo uno dei pionieri della sanità digitale, Mauro Moruzzi dice: “Se mancano i medici di medicina generale in rete, i laboratori e le radiologie in rete eccetera non hai nulla di utile per il cittadino”. Mauro Moruzzi cinque anni fa mi citò nel suo blog dicendo di non conoscere il mio ...

Il Sindaco Del Rione Sanità - nel corpo a corpo con Eduardo - Martone resta ostaggio del dramma di De Filippo : Il Sindaco Del Rione Sanità parte come un film di genere: il boss Antonio Barracano è nella sua villa sul Vesuvio, e da quel punto di vista privilegiato la sterminata area metropolitana di Napoli con le sue luci notturne assomiglia a quella di una qualunque megalopoli. Un'immagine che potrebbe sicuramente appartenere a un thriller criminale. L’inizio fa pensare quindi che Martone, per questa trasposizione cinematografica dell’omonimo dramma ...

Ticket sanitario - Conte frena : sì a rimodulazione sul reddito ma spalmata nel tempo : Ticket sanitario, Conte frena sulla rimodulazione in base al reddito. «Gli interventi sul super Ticket e sul Ticket sanitario sono programmati non domani mattina ma in un arco di tempo...

Sanità : Palermo pioniera nelle terapie a ultrasuoni focalizzati (2) : (AdnKronos) - Dopo quattro anni, la terapia con ultrasuoni focalizzati a Palermo è ormai una procedura consolidata, praticata al Policlinico, nel Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Neuroscienze Interventistiche diretto da Massimo Midiri. Proprio lì, nel 2015 è stata installata la prima appar

Sanità : Asp Palermo - due nuovi ambulatori di cardiologia nelle Madonie : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - L'Asp di Palermo potenzia l'offerta sanitaria nelle Madonie e attiva due nuovi ambulatori di cardiologia ad Alimena e a Polizzi Generosa. Il primo è entrato in funzione martedì scorso, mentre quello di Polizzi Generosa sarà attivo da domani, martedì 24 settembre. Gli a

«Napule è» - ecco l'opera luminosa dedicata a Pino Daniele nel Rione Sanità : Le parole di Pino Daniele illuminano la Sanità. L?opera luminosa, dedicata alla celebre «Napule é» del cantante partenopeo, è stata inaugurata la scorsa sera...

Governo : Zingaretti - ’10mld nel prossimo triennio nella Sanità pubblica’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “Il tema della Sanità pubblica. A fronte dell’innalzamento dell’età media della popolazione, è fondamentale riaprire la discussione sulla qualità dei servizi e la capacità di coprire l’universalità del sistema di cura. Serve un investimento che abbiamo quantificato in almeno 10 miliardi nel prossimo triennio e l’apertura di una stagione di assunzioni”. Lo ha detto Nicola ...

Assunzioni interinali in ambito sanitario nel centro e nord Italia senza data di scadenza : La società InfoJobs ha reso noto che vi sono in atto nuove Assunzioni a nome di varie agenzie per il lavoro quali Staff, Job Italia, ADHR Group, Sanipiù, Lavorint e Manpower, rivolte a ulteriori risorse professionali con l'incarico di Oss operatore socio sanitario, Osa operatore socio assistenziale, Asa ausiliario socio assistenziale e Adb addetto assistenza di base, da dislocare presso le aree di lavoro ubicate sul territorio ...

Sanità - caso Dengue nel goriziano : al via la disinfestazione : E’ scattata l’emergenza sanitaria per un caso umano accertato di febbre Dengue. Ne dà notizia il Comune che ha disposto a livello precauzionale una serie di disinfestazioni nel raggio di duecento metri dalla via dove abita la donna, di 36 anni, affetta dal virus e ora ricoverata, non in pericolo di vita, all’ospedale di Trieste, come precisa l’edizione odierna della stampa locale. Dall’amministrazione si informa che ...

Pensioni quota 100 e concorsi : in uscita 35 mila prof - 100.000 nella Sanità fino al 2021 : Arrivano i primi dati ufficiali riguardanti il numero dei dipendenti della Pubblica amministrazione in uscita con la pensione anticipata a quota 100. Agosto è, infatti, il mese in cui iniziano le uscite da lavoro degli statali con le Pensioni a quota 100, settembre sarà la volta dei docenti e del personale della scuola. Dunque se finora i numeri hanno riguardato esclusivamente i lavoratori del settore privato per il meccanismo delle finestre ...

Microplastiche nell’acqua che beviamo : l’Organizzazione mondiale della Sanità lancia l’allarme : Microplastiche ovunque: si trovano persino nell’acqua che beviamo, da quella potabile del rubinetto a quella acquistata in bottiglia fino a quella della sorgente, e possono chiaramente rappresentare un serio pericolo per la salute. Lo spiega l’Oms, Organizzazione mondiale della sanità, che lancia un appello: le Microplastiche sono ancora poco studiate e abbiamo “urgente bisogno di sapere di più sul loro impatto sulla ...

Pensioni - parte quota 100 nella Pa : ?27mila subito in uscita da scuola e Sanità : Oltre 10mila dipendenti pubblici in pensione ad agosto, che saliranno a 27mila a settembre, quando con l’avvio dell’anno scolastico lasceranno la cattedra 17mila insegnanti con quota 100

Grillo annuncia la bozza per il riordino della formazione post laurea nella Sanità : "Dopo lo sblocco delle assunzioni che erano ferme dal 2009, è l'ora di riordinare il sistema della formazione post laurea per la nostra sanità. Serve uno sforzo di tutti ed un grande senso di responsabilità, sarebbe una riforma epocale capace di migliorare tutto il sistema nel suo complesso, sia della formazione degli operatori sanitari che del Servizio sanitario nazionale". Lo scrive il ministro della Sanità Giulia Grillo su Twitter. "Già ...