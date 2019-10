Prosecco | le Colline di Conegliano Valdobbiadene celebrano patrimonio Unesco

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Treviso, 11 ott. (AdnKronos) – Sabato 19 e domenica 20 ottobre sarà un week end animato per ledeldi, insignite lo scorso luglio deldell’Umanità. Un fine settimana di festeggiamenti all’insegna dell’orgoglio per il territorio e della sua promozione. Una due giorni di evento promosso da Regione Veneto e ATS che inviterà a condividere con tutti gli abitanti dei comuni coinvolti, ma anche con i visitatori, il traguardoe approfittare della dolcezza dell’autunno per godere della bellezza del territorio.‘Un riconoscimento che attendevamo da dieci anni, che ci ha visto tutti impegnati in sede tecnica e politica per convincere gli esperti di Icomos e i verticidell’assoluta validità del nostro dossier – commenta Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto – Non ...

