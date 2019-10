Nigeria : morta la tartaruga di anziana del mondo - a ben 344 anni : L'animale più anziano del mondo è morto. Stiamo parlando di Alagba, la tartaruga sacra e curativa che viveva ad Ogbomoso, in Nigeria. La tenera tartaruga ha chiuso gli occhi alla veneranda età di...

Como. Due ventenni Nigeriani violentano connazionale di 13 anni : La Polizia ha fermato due ventenni accusati di avere violentato una tredicenne a Como nella notte tra sabato e domenica.

Cesena - Nigeriano bocciato sette volte all'esame della patente chiede aiuto a un amico ma li scoprono : denunciati : Lavinia Greci Durante la prova, il funzionario della motorizzazione aveva nutrito qualche sospetto sulla carta d'identità, poi la conferma. I due amici, due nigeriani residenti tra Cesena e Senigallia, sono stati denunciati per sostituzione di persona in concorso Quel documento d'identità aveva destato diversi sospetti, così l'esaminatore della motorizzazione civile aveva fatto qualche ricerca sul candidato che si era presentato ...

Notte di violenze su una 13enne : fermati due Nigeriani a Como : Dopo aver accompagnato a casa un'amica a Como, è stata avvicinata da un suo connazionale. L'uomo le ha strappato di mano il telefono cellulare, poi l'ha trascinata nel suo appartamento. E lì l'ha violentata. La vittima è una ragazzina nigeriana di 13 anni che ha raccontato alle forze dell'ordine di avere subito abusi sessuali anche da un amico del padrone di casa. I due aggressori, cittadini nigeriani regolari in Italia e poco più che 20enni, ...

L’amore non ha età - donna 72 anni - nonna di sei nipotini - si sposa con un Nigeriano di 27 anni bello e muscoloso : Una donna di 72 anni ha deciso di cambiare vita e dopo essere andata in pensione, ha cercato disperatamente un nuovo amore. La donna ha cercato su Facebook di contattare qualche single fino a quando è entrata in contatto con Cj, un ragazzo nigeriano di 27 anni. Lei, nonna di sei nipotini, si è innamorata perdutamente del ragazzo bello e muscoloso e ha fatto di tutto per conoscerlo sprecando tutti i suoi risparmi affinchè lo ...

Ruba una spugna da bagno e aggredisce vigilante e carabinieri : arrestato Nigeriano : A Firenze un 20enne nigeriano, regolare in Italia, è finito in manette per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Ci sono voluti tre equipaggi di carabinieri per fermarlo nigeriano ladro furto aggressione ai carabinieri Raffaello Binelli ?Url ...

Nigeria - liberi 25 bimbi arrestati per legami con Boko Haram : L'esercito Nigeriano afferma di aver liberato e consegnato al governo dello Stato di Borno 25 bambini precedentemente arrestati in relazione alle attività dell'organizzazione...

Facebook ha detto di avere chiuso centinaia di pagine - gruppi e account in Indonesia - Emirati Arabi Uniti - Nigeria ed Egitto : Facebook ha annunciato di avere chiuso centinaia di pagine, gruppi e account sulla propria piattaforma per «coordinated inauthentic behavior», cioè che diffondevano notizie false o ingannevoli, o che svolgevano attività a fini politici in modo non trasparente. Le pagine, i

Facebook ha detto di avere chiuso centinaia di pagine - gruppi e account in Indonesia - Emirati Arabia Uniti - Nigeria ed Egitto : Facebook ha annunciato di avere chiuso centinaia di pagine, gruppi e account sulla propria piattaforma per «coordinated inauthentic behavior», cioè gestione di account falsi o ingannevoli che diffondevano notizie false o ingannevoli, o che svolgevano attività a fine politico in

Prato - spacciava nel parco giochi : in manette 31enne Nigeriano : L’uomo è stato arrestato grazie alla segnalazione anonima di un nonno. L’anziano era esasperato dalla presenza dello spacciatore nel parco dove si recava quotidianamente con la nipotina. Lo hanno preso con le mani nel sacco, i carabinieri della compagnia di Prato, mentre vendeva dell'eroina ad un 45enne italiano. L'episodio è avvenuto nei pressi di un parco giochi pubblico in località Mezzana nel comune toscano. L'africano, senza fissa dimora e ...

Col machete in mano semina il panico in città : clandestino Nigeriano in manette : Lo straniero, un irregolare sul territorio nazionale, ha tentato la fuga dopo aver provocato terrore fra automobilisti e passanti: rintracciato a Fosso Vallescura, è stato catturato in un bar di Lido di Fermo Federico Garau ? Luoghi: Fermo

Nigeriano col machete terrorizza Fermo : Un immigrato Nigeriano armato di machete ha seminato il panico nella città marchigiana, prima di essere arrestato dalla Polizia. Redazione Un immigrato Nigeriano armato di machete ha seminato il panico nella città marchigiana, prima di essere arrestato dalla Polizia. machete immigrato ? Luoghi: ...

Nigeria - commando armato fa irruzione in una scuola : rapite sei studentesse : Terrore a Kaduna, in Nigeria, dove un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in una scuola privata e sequestrato sei studentesse e due insegnanti. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte della polizia: una settimana fa in una scuola coranica trovati 500 uomini e bambini legati alle catene.Continua a leggere

Eni : casi Nigeria e Algeria - Dipartimento giustizia Usa dispone archiviazione (2) : (AdnKronos) – In merito al procedimento Algeria, Eni ricorda che “nel settembre 2018 il Tribunale di Milano aveva assolto la società e il suo management perché il fatto non sussiste, sancendone l’estraneità alle presunte condotte illecite oggetto del processo. La sentenza ha quindi avvalorato gli esiti delle verifiche promosse, anche in quel caso, dalla società, e realizzate da soggetti terzi indipendenti sulle attività ...