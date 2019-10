Negli asili arrivano sistemi di allerta contro la dimenticanza dei bambini

Venezia : più iscritti Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia (2) : (AdnKronos) - Per il capitolo personale l'assessore Romor ha ricordato che, dopo la stabilizzazione di 60 maestre precarie nell'anno scolastico 2017-2018, l'Amministrazione ha bandito quest'anno un concorso per selezionare 28 nuove maestre (19 per i nidi, 9 per la scuola d'infanzia). "Concorsi molto

Venezia : più iscritti Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia (2) : (AdnKronos) – Per il capitolo personale l’assessore Romor ha ricordato che, dopo la stabilizzazione di 60 maestre precarie nell’anno scolastico 2017-2018, l’Amministrazione ha bandito quest’anno un concorso per selezionare 28 nuove maestre (19 per i nidi, 9 per la scuola d’infanzia). “Concorsi molto attesi – ha evidenziato – visto che non ne venivano banditi dal 2004 per quanto riguarda ...

Venezia : più iscritti Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia : Venezia, 10 set. (AdnKronos) – A Venezia le iscrizioni al nuovo anno scolastico registrano numeri in crescita sia per gli asili nido, con 1149 iscrizioni contro le 1129 dello scorso anno, che per le scuole dell’infanzia, dove si passa dai 1138 iscritti del 2017-2018 agli attuali 1151: “Sono dati incoraggianti – ha commentato l’assessore comunale alla Politiche educative Paolo Romor – che testimoniano ...

Governo - prima mossa più posti Negli asili nido e rette azzerate per le famiglie con redditi bassi. Oggi solo 1 bimbo su 10 riesce a entrare : La prima mossa del Governo Conte 2 sarà sugli asili nido. “Non possiamo indugiare oltre”, ha scandito il presidente del Consiglio nel suo discorso alla Camera. L’esecutivo giallorosso dunque “si adopererà per finanziare le rette di asili nido e micronidi a favore delle famiglie con redditi bassi e medi dal 2020/2021 e ampliare l’offerta di posti soprattutto al Mezzogiorno”. Una promessa che arriva a due giorni dalla ...

In Italia c'è posto Negli asili nido pubblici solo per un bambino su dieci : Le disuguaglianze tra i bambini, per quanto riguarda l'acquisizione di capacità e competenze, si formano già nei primissimi anni di vita, ben prima dell'ingresso a scuola. Non si tratta, tuttavia, di disuguaglianze inevitabili: frequentare l'asilo nido, così come trascorrere del tempo di qualità con i propri genitori, si dimostra un fattore determinante in grado di ridurre il gap. Eppure in Italia solo un bambino su 10 può accedere a ...

