Mertens e Callejon ultimo anno in azzurro Dries negli USA e lo spagnolo in Cina

Tuttosport : Mertens e Callejon pronti a dire addio al Napoli : Sono i rinnovi a tenere banco in queste giornate di fermo del campionato per gli impegni delle Nazionali. In casa Napoli si parla soprattutto di quelli di Mertens e Callejon che sono in scadenza. E proprio su di loro arriva una triste notizia da Tuttosport Rinnovi Callejon e Mertens sembra ormai certo che Mertens e Callejon, entrambi con il contratto a scadenza 2020, finiranno la loro esperienza nel Napoli dopo 7 anni di fila, perché il rinnovo ...

Gazzetta : De Laurentiis punta al risparmio per i rinnovi di Mertens e Callejon : La Gazzetta dello Sport scrive dei rinnovi in ballo nel Napoli e delle trattative per condurli a buon fine. “A Napoli c’è l’aria più frizzante”, scrive la rosea, con i riflettori puntati su quattro giocatori di primo piano: Mertens, Callejon, Zielinski e Milik. Per quanto riguarda i primi due, non è certo in discussione il loro ruolo in squadra. “Il loro rendimento non è n discussione, ma il presidente De Laurentiis intende contenere i costi. E ...

Napoli-Brescia - le pagelle di Forzazzurri : Mertens e Callejon brillano - male Ghoulam : Napoli pagelle Forzazzurri| Il Napoli vince con fatica contro il Brescia e si riscatta dopo la sconfitta casalinga con il Cagliari. Senza troppi indugi, ecco le pagelle stilate dalla redazione di Forzazzurri.net. Napoli-Brescia, le pagelle di Forzazzurri Ospina, 6: Non compie nessuna parata degna di nota. Sul gol è incolpevole, Balotelli è molto bravo a colpire di testa. Di Lorenzo, 6: Buona partita dell’ex Empoli, oggi meno ...

Cormezz : il Napoli ha offerto il rinnovo per due anni a Mertens e Callejon : Continua a tenere banco in casa Napoli la questione dei rinnovi di Mertens e Callejon. L’importanza per Ancelotti dei due calciatori non è in discussione e proprio per questo, secondo il Corriere del Mezzogiorno, la società ha proposto ad entrambi un rinnovo del contratto che è in scadenza nel 2020. Ma nessuno dei due ha ancora preso una decisione a riguardo Mertens e Callejon hanno in comune il marchio di «gioielli in scadenza di ...

CorSport : De Laurentiis vuole trattenere Mertens e Callejon. Si cerca un’intesa : De Laurentiis ha ammesso pubblicamente di amare Mertens e Callejon e di volerli tenere a Castel Volturno. Ma i contratti di entrambi sono in scadenza e c’è il rischio che possa arrivare un pretendente a strapparli al Napoli a parametro zero. Ecco perché, scrive il Corriere dello Sport, le parti sono al lavoro per cercare un’intesa: “se ne parla, eccome, e si confrontano le posizioni e gli interessi, che ovviamente sono differenti” L'articolo ...

Di Marzio : ancora in stand-by - i rinnovi di Mertens e Callejon : Gianluca Di Marzio fa il punto su una delle questioni in sospeso del Napoli. Dopo la chiusura del mercato la priorità di De Laurentiis è stata quella di rinnovare i contratti in scadenza dei calciatori e blindare alcuni gioielli, ma la situazione di Mertens e Callejon non si è ancora chiarita. Diverse sono stata le voci sul futuro dei due azzurro il cui contratto è in scadenza nel 2020. Le condizioni di rinnovo proposte dal club azzurro agli ...

CorMez : Mertens accanto a Milik. Llorente subentra in corsa. Callejon riposa : L’unica certezza per l’attacco azzurro che scenderà in campo oggi contro il Lecce è che il centravanti sarà Milik. Il polacco torna in campo dopo 46 giorni, l’ultima sua partita è stata il 7 agosto. C’è però ancora incertezza circa quello che sarà il suo partner. Ancelotti, scrive il Corriere del Mezzogiorno, è intrigato da Lozano, ma il più in forma è Mertens, incisivo sia contro la Sampdoria che il Liverpool. Il belga ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “La SSC Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon : la proposta di rinnovo!” : Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto sui rinnovi di Mertens e Callejon Il giornalista Diego De Luca, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “Il Napoli vuole trattenere sia Mertens che Callejon: vuole sottoporre ad entrambi un contratto alle stesse cifre previste dal loro attuale contratto. La ...

Il Roma – Scotto : “Ecco la situazione rinnovi per Mertens e Callejon” : Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto un post sui social sulla questione rinnovi per Mertens e Callejon : “Il Napoli e Dries Mertens non hanno mai parlato di un rinnovo. L’attaccante sa che l’offerta di De Laurentiis non andrebbe oltre i 2 milioni, la metà dell’ingaggio attuale. Anche a Callejon, è stato offerto un ingaggio inferiore, José guadagna 3 milioni. Serve ancora tempo.” 20) Senegal PER ...

Venerato sui rinnovi : “Se Callejon e Mertens non rinnovassero non ci sarebbe da tagliarsi le vene” : In onda su TV Luna, il giornalista Rai Ciro Venerato ha tirato le somme in merito alla situazione rinnovi nel Napoli. Milik, Zielinski e Maksmovic i prossimi. Proposta a Mertens e Callejon Venerato ha snocciolato i numeri riguardanti Milik, Zielinski e Maksimovic. Inoltre ha annunciato la proposta fatta dal Napoli a Mertens e Callejon rinnovi Napoli “Prima della fine dell’anno, il Napoli vuole annunciare tre rinnovi. Per ...

De Laurentiis fa il punto sui rinnovi di Mertens e Callejon : Si è parlato tanto dei rinnovi di Mertens e Callejon al Napoli, i giornali hanno scritto che per il belga non sarebbe stato in programma un rinnovo, mentre per Callejon si pensava ad un rinnovo solo per un anno. Il presidente De Laurentiis ha fatto chiarezza sul tema e confermato la volontà di tenere i due campioni in azzurro. Sui rinnovi contrattuali di Mertens e Callejon De Laurentiis innamorato dei suoi calciatori spera che entrambi vogliano ...

Gazzetta : Napoli in difficoltà in attacco - Ancelotti si affida Mertens e Callejon : La presunta abbondanza in attacco del Napoli appare una barzelletta in questo momento secondo la Gazzetta dello Sport. Il reparto avanzato azzurro appare piuttosto in emergenza considerando il doppio infortunio muscolare di Milik e Insigne innanzitutto e poi il fatto che Lozano rientrerà dagli impegni con la Nazionale messicana solo giovedì pomeriggio a 48 ore dalla partita con la Sampdoria. Una situazione che da sicuramente da pensare a Carlo ...

CorSport : Rinnovi Mertens e Callejon bisogna fare presto : È tempo di Rinnovi per ilNapoli che ha messo in cantiere una serie di incontri con i calciatori che hanno i contratti in scadenza. Non tutti ovviamente, perché la società si riserva di decidere a chi vorrà prolungare o rinnovare il contratto. Il Corriere dello Sport ricorda che per Dries Mertens e José Callejon bisogna decidere in fretta: da gennaio 2020 si potranno svincolare a parametro zero, cosa al momento quasi scontata nel caso ...

Highlights Fiorentina-Napoli 3-4 : gol e sintesi della partita. Mertens - Insigne e Callejon danno spettacolo : Come inizio non c’è stato davvero male. Fiorentina-Napoli ci ha regalato 7 gol, tantissime emozioni, immancabili polemiche arbitrali, e la sensazione che da questa prima giornata la Serie A vuole partire con un nuovo volto. Match vibrante al “Franchi” di Firenze, con i Viola che passano in vantaggio con un rigore di Pulgar, quindi dopo aver dominato il primo tempo, arrivano al riposo in svantaggio con i gol di Mertens e Insigne ...