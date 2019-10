Mercato Juve | colpo a costo zero dallo United | tutti i dettagli

Mercato Juventus - sentenza Emre Can : piano Paratici - rivoluzione a gennaio : Mercato Juventus- Come sottolineato nuovamente da Emre Can dal ritiro della Nazionale tedesca, il centrocampista bianconero ha sottolineato il suo malcontento per l’attuale minutaggio in maglia bianconera. Il centrocampista ha affermato: “Ora non sono felice, ma spero che arriverà il mio momento”. Detto questo, Sarri avrà modo di capire e valutare il giocatore nel corso dei prossimi mesi e decidere se reintegrarlo totalmente in ...

Mercato Juve - per avere Pogba le contropartite potrebbero essere Mandzukic e Can : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il calcioMercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paul Pogba, vero e proprio pallino di Fabio Paratici, che lo ha cercato nelle scorse sessioni di calcioMercato. Il centrocampista francese non si troverebbe molto bene a Manchester, dal momento che non avrebbe un buon rapporto con Solskjaer. Stando a quanto riportano i media britannici, Pogba avrebbe manifestato più volte il ...

CalcioMercato Juventus - The Sun : 'Mandzukic ed Emre Can pur di arrivare a Pogba' (RUMORS) : La Juventus è prima in classifica sia in Serie A che in Champions League ma ciò che è emerso in questo mese di ottobre è la qualità del gioco espressa dai bianconeri. Merito dei giocatori ma anche del calcio promosso da Maurizio Sarri, che sta dimostrando tutto il suo valore da tecnico. Il secondo gol di Higuain contro l'Inter dimostra come la Juventus stia cercando di promuovere un gioco più offensivo, caratterizzato da molti passaggi che ...

CalcioMercato Juve : Tonali vorrebbe rimanere in Italia - 'no' a United e Dortmund (RUMOURS) : C’è una buona notizia oggi per il Calciomercato della Juventus. Sandro Tonali, da tempo nel mirino dei bianconeri, avrebbe scelto di proseguire in serie A la sua carriera. Una decisione che farebbe scendere sensibilmente il numero dei concorrenti nella trattativa da imbastire con il Brescia. Il classe 2000 ha gli occhi addosso di mezza serie A e di tante grandi squadre in Europa e l’interessamento non è certo casuale. Classe 2000, buon fisico e ...

CalcioMercato - rinnovi bollenti! Le situazioni delle squadre di Serie A : dubbi Juve - Fiorentina - Milan e Napoli - sorpresa Torino : Non solo le mosse di Calciomercato con diversi club che provano ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, le società del massimo campionato italiano si muovono per rinforzarsi. A tenere banco sono anche le questioni rinnovi con diverse novità che riguardano le big del campionato di Serie A, ecco le situazioni nel dettaglio. INTER – La situazione meno delicata è quella che riguarda l’Inter, il ...

CalcioMercato Juve - per Tonali sarebbe pronta offerta da circa 40 milioni di euro (RUMORS) : La Juventus ha ripreso ufficialmente il lavoro agli ordini di Maurizio Sarri a ranghi ridotti, considerando che la maggior parte dei giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali. Una sosta che arriva dopo una settimana davvero importante e che ha regalato importanti vittorie, una in Champions League contro il Bayer Leverkusen e l'altra in Serie A contro l'Inter. Ma a tenere banco in questi giorni è il Calciomercato: la Juventus dovrà ...

Mercato Juve : Pogbà nuovamente bianconero - è scambio con lo United : Mercato Juve – Pogbà potrebbe tornare ad essere un calciatore della Juventus. Il centrocampista francese, che dopo l’addio non si è mai veramente ambientato in Premier League, potrebbe vestire nuovamente la maglia della “Vecchia Signora”. A riportare la notizia, poi ripresa dai maggiori portali d’informazione sportiva, è il quotidiano torinese Tuttosport, secondo cui Paratici e soci potrebbero riuscire ...

CalcioMercato Juventus : accordo raggiungo col calciatore : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte trasferimenti. Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo italiano Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta a dire addio ad uno degli attaccanti più importanti che negli ultimi anni ha vestito la maglia bianconera. Stiamo ovviamente parlando del croato Mario Mandzukic, che già nei prossimi mesi, svestirà la maglia della “Vecchia Signora”, per provare una nuova ...

CalcioMercato - Cristiano Ronaldo porta un big alla Juve : i nomi per il Milan di Pioli - scambio Bologna-Torino : Continuano ad essere calde le ore di Calciomercato con diversi club che continuano a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, l’intenzione per le squadre è quella di non farsi trovare impreparati e provare ad anticipare i tempi. Ecco tutte le ultime trattative che riguardano il calcio italiano e non solo. LAZIO – La Lazio e Joaquin Correa continuano il matrimonio. E’ stato ufficializzato infatti il ...

Mercato Juve - colpo a sorpresa di Paratici : altro affare a costo zero : Mercato Juve- Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, Fabio Paratici sarebbe pronto a fare lo sgambetto al Real Madrid in vista del potenziale assalto ad Eriksen in vista della prossima stagione. Come noto, il trequartista danese, attualmente in forza al Tottenham, si svincolerà dagli “Spurs” il prossimo giugno. Il Real Madrid sarebbe pronto ad affondare subito il colpo in vista di gennaio, Paratici, dal canto suo, vorrebbe ...

CalcioMercato Juve : Demiral potrebbe accettare di andare al Milan - bianconeri su Haland : La Juventus potrebbe essere disposta a considerare la cessione di Merih Demiral a gennaio, con il Milan fortemente interessato. RAI Sport è stato il primo a segnalare l'interesse dei rossoneri per il nazionale turco, mentre Sky Italia (come citato da Milannews.it) ha rivelato in agosto che il Milan era disposto a offrire 35 milioni di euro per il difensore centrale. Il giornalista specializzato in Calciomercato Gianluca Di Marzio ha affermato ...

Mercato Juve - potrebbe arrivare lo scambio Isco-Can : Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il calcioMercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Isco, forte centrocampista del Real Madrid. Il giocatore spagnolo finora non ha collezionato nessuna presenza in Champions League ed è stato impiegato da Zinedine Zidane solo per 104 minuti in Liga spagnola (appena tre presenze). Si tratta di un inizio stagione davvero molto preoccupante per Isco; l'ex Malaga, ...

Mercato Juventus - Rakitic torna in pole : che succede con Rabiot? : Mercato Juventus- Nonostante le dichiarazioni di Rakitic alla stampa spagnola, il quale ha sottolineato la sua voglia di restare al Barcellona, la sensazione è che il centrocampista croato potrebbe lasciare il club blaugrana già nel mese di gennaio. Una decisione che potrebbe maturare di fronte al suo poco minutaggio. Una scelta che sarà conseguenza di questi primi mesi di campionato. La Juventus osserva interessata. Rakitic resta il primo ...

CalcioMercato Juve - Emerson Palmieri piace a Sarri per la fascia sinistra (RUMORS) : La Juventus è ovviamente impegnata soprattutto sul calcio giocato, dopo una settimana quella scorsa molto importante dal punto di vista dei risultati: le vittorie in Champions League contro il Bayer Leverkusen ed in Serie A contro l'Inter hanno dato nuove consapevolezze ad una rosa già forte. La sosta per le nazionali sposta l'attenzione mediatica verso il Calciomercato, con le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato di ...