Malcuit | l’agente sbotta | “Non ha nulla in meno rispetto a Di Lorenzo! Difficile crescere

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Bruno Satin, ag.ha parlato del suo assistito e del Napoli Bruno Satin, agente di Kevin, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, riguardo il suo assistito: “Crescita di Kevin?se non gioca, al momento non è titolare anche se non haina Di Lorenzo. Il suo rendimento è condizionato dal fatto che non sta giocando troppo. – sul modo di gestire la rosa, continua così – Ancelotti ha fatto tanto turnover e forse si spiega anche così il fatto che questa squadra non sembra più giocare a memoria, le ultime gare sono state più difficili ma ha una rosa di grande qualità”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Napoli – Manca una mente pensante a centrocampo Mertens e Callejon ultimo anno in azzurro. Dries negli USA e lo ...

