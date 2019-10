L' ex sindaco Pirozzi e altri 5 a giudizio per il crollo di una palazzina durante

Terremoto - ex sindaco di Amatrice Pirozzi a processo : Raffaello Binelli Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice, è stato rinviato a giudizio per il crollo di una palazzina avvenuto la notte del 24 agosto del 2016. Con lui altre cinque persone. L'accusa: omicidio colposo e disastro colposo Il consigliere regionale del Lazio Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice (Rieti), è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Rieti, Giovanni Porro, per il crollo di una palazzina che la notte ...

L'ex sindaco di Amatrice - Sergio Pirozzi - a processo per il crollo di una palazzina che provocò 7 morti durante il terremoto : L’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, attuale consigliere regionale del Lazio (Fratelli d’Italia), è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Rieti per il crollo, durante il terremoto del 24 agosto 2016, della palazzina ex Ina Casa, in piazza Augusto Sagnotti, in cui morirono sette inquilini.Secondo le conclusioni dell’inchiesta, condotta dai pm Lorenzo Francia e Rocco Gustavo Maruotti, la palazzina, in ...

Sei persone sono state rinviate a giudizio per il crollo di una palazzina di Amatrice nel terremoto del 2016 : tra di loro c’è l’ex sindaco Sergio Pirozzi : Il gup del tribunale di Rieti ha rinviato a giudizio sei persone per il crollo di una palazzina di Amatrice avvenuto a causa del terremoto nel Centro Italia del 2016: l’edificio, costruito nell’ambito del progetto di edilizia residenziale pubblica INA-Casa,

Terremoto Amatrice - in sei a giudizio per crollo palazzina : c'è anche ex sindaco Pirozzi : Devono rispondere di disastro plurimo colposo e lesioni personali colpose.Sette persone morirono in seguito al cedimento dell'edificio ex Ina Casa

Amatrice - ex sindaco Pirozzi e altri 5 a processo per il crollo di una palazzina : Gli imputati dovranno rispondere di disastro colposo plurimo, omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose. Sette le persone morte nel cedimento dello stabile

Terremoto Amatrice - crollo palazzina con 7 morti : a processo l’ex sindaco Pirozzi ed altri 5. “Lavori senza rispettare le norme antisisma” : Sei persone sono finite a processo per il crollo di una palazzina ex Ina Casa ad Amatrice avvenuto il 24 agosto 2016 durante il Terremoto nel Centro Italia. Nel crollo morirono 7 inquilini. La decisione è stata presa dal gup di Rieti Giovanni Porro che ha mandato a giudizio anche l’ex sindaco Sergio Pirozzi, oggi consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che deve rispondere di disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni ...

Terremoto Amatrice - l'ex sindaco Pirozzi e altri 5 a processo per il crollo della palazzina ex Ina con 7 morti : RIETI - Sei a processo per il crollo della palazzina ex Ina in piazza Sagnotti, ad Amatrice, nel Terremoto del 24 agosto 2016. Tra le persone rinviate a giudizio c'è anche l'ex sindaco...