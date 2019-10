Juventus | non solo Cuadrado | un pilastro bianconero verso il rinnovo

Juventus - Emre Can : 'Al momento non sono felice perché non gioco molto' : Questo inizio di stagione non è stato molto facile per Emre Can. Il tedesco è stato escluso dalla lista Champions League della Juventus e per lui è sicuramente stato un duro colpo. Il numero 23 juventino dopo la decisione di Sarri ebbe un duro sfogo, ma poi la situazione sembra essere tornata alla normalità. Tant'è che il tecnico toscano, domenica contro l'Inter, ha inserito il tedesco nel secondo tempo e anche nelle scorse settimane ...

Juventus De Ligt : 'Il mio è stato un trasferimento costoso e non voglio commettere errori' : La Juventus, questo pomeriggio, si ritroverà alla Continassa per riprendere ad allenarsi. I bianconeri ovviamente non potranno contare sui 14 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Fra gli assenti, quest'oggi, ci sarà Matthijs De Ligt che è al seguito della nazionale olandese. Il numero 4 juventino, nelle ultime settimane ha dovuto accelerare il suo processo di inserimento della Juve visto l'infortunio patito da Giorgio Chiellini. ...

Juventus - Emre Can : “In questo momento non sono felice. Avrò nuove possibilità” : Emre Can è stato tra i protagonisti della partita amichevole tra Germania e Argentina, terminata 2-2 con le reti di Gnabry e Havertz per i tedeschi e di Alario e Ocampos per l’Albiceleste. Il calciatore della Juventus non sta vivendo un periodo fortunato e lo ha rimarcato in un’intervista al termine della gara di ieri: “In questo momento non sono felice. Ora non gioco molto. La stagione scorsa, invece, ho giocato tanto, ...

Moggi provoca l'Inter : 'Non prendere Lukaku è stato il miglior colpo della Juventus' : Il derby d'Italia tra Inter e Juventus non finisce mai. Ogni volta che si gioca questa sfida, soprattutto se la posta in palio è alta come domenica sera con i bianconeri che, espugnando il Meazza per 2 a 1, sono balzati in testa alla classifica salendo a diciannove punti e superando proprio i nerazzurri, fermi a diciotto punti. Uno dei giocatori finiti sul banco degli imputati è stato Romelu Lukaku, tra i peggiori in campo. Il centravanti belga ...

Juventus - Matuidi difende Rabiot : “non è un mio rivale - sono certo che ci aiuterà a vincere titoli importanti” : Il centrocampista francese ha spezzato una lancia in favore del connazionale, sottolineando come la fase critica di ambientamento sia terminata Blaise Matuidi interviene a favore di Adrien Rabiot, prendendo le difese del connazionale e rispedendo al mittente le critiche sul suo deficitario avvio di stagione. Lapresse Il centrocampista francese ha spezzato una lancia in favore dell’ex PSG, intervenendo ai microfoni dell’Equipe: ...

Juventus - Mughini : 'Continuo a stupirmi perché non sento più il nome di Mandzukic' : Nelle ultime settimane, Mario Mandzukic non è più stato convocato da Maurizio Sarri visto che in accordo con la stessa Juventus, il bomber croato aveva preferito rimanere fuori visto che era al centro di alcune trattative di mercato. Il numero 17 juventino sembrava ad un passo dal trasferimento in Qatar, ma poi per diverse ragioni non se n'è fatto nulla. Il 30 settembre anche il mercato qatariota ha chiuso i battenti e Mario Mandzukic è rimasto ...

Calciomercato Juventus - non solo Rakitic o Pogba - spunta il colpo a costo zero! : Calciomercato Juventus- Sessione di mercato estiva in archivio, ma la Juventus sarebbe già pronta a lavorare in vista della prossima finestra di mercato di gennaio. Una sessione che potrebbe permettere ai bianconeri di dire addio a qualche esubero e far cassa per programmare il futuro. Come detto, l’addio di Emre Can, il quale condurrà 4 mesi complicati dopo l’esclusione a sorpresa dalla lista Champions. Il centrocampista valuterà il ...

Juventus - la rivelazione di Bonucci : “io vittima di bullismo - ma non mi son fatto mettere i piedi in testa” : Il difensore della Juventus ha parlato del romanzo scritto sul bullismo, rivelando di esserne stato vittima in passato Un romanzo sul bullismo, un’idea di Francesco Ceniti sposata in pieno da Leonardo Bonucci, che ha voluto dare il proprio contributo per combattere una delle piaghe più serie della nostra società. Fabio Ferrari/LaPresse Un tema che tocca molto il difensore della Juventus, anche lui vittima di bullismo in passato, una ...

Juventus - Agnelli non avrebbe mai rilasciato dichiarazioni su Conte e la stella : Come è noto gran parte della tifoseria bianconera non ha digerito la scelta del tecnico leccese, bandiera della Juventus da giocatore e da tecnico, di accettare l'offerta dell'Inter e allo stesso tempo non ha apprezzato le parole dello stesso Conte in merito al fatto che lui si sente tifoso interista e lo sarà anche dopo che se ne sarà andato dalla società di Suning. E' stato lo stesso tecnico dell'Inter a prendere il discorso durante la ...

Dybala : 'La Juventus ha dimostrato di giocare un bel calcio e non siamo ancora 100%' : Domenica scorsa la sfida di San Siro contro l’Inter è stata edificante non solo per i tifosi bianconeri, ma soprattutto per Dybala che dopo quattro minuti dal fischio d’inizio ha ritrovato il gol che gli mancava da troppo tempo. L’attaccante ha parlato del momento buio vissuto in estate e di quello attuale, nell’intervista rilasciata al “Corriere di Torino”. Durante l’ultima sessione di calciomercato il numero 10 bianconero è stato giudicato ...

Inter-Juventus - tapiro d’oro a Conte. Il tecnico : “Non cerco vendetta” : Inter-Juventus, tapiro d’oro per Antonio Conte. ?L’allenatore dell’Inter ha ricevuto il “premio” della trasmissione satirica “Striscia la Notizia” subito dopo la sconfitta con i bianconeri. Grande sportività per il tecnico pugliese, che riconosce la superiorità dei rivali. Inter-Juventus, le parole di Conte alla consegna del tapiro d’oro “Abbiamo perso, loro si sono dimostrati una squadra ...

Inter - Tapiro d’Oro per Conte dopo il ko con la Juventus : “non ho bisogno di nessuna vendetta” : L’allenatore dell’Inter ha ricevuto il Tapiro d’Oro per la sconfitta subita nella serata di ieri a San Siro contro la Juve Non avrà preso i tre punti contro la Juventus, ma Antonio Conte si è portato a casa un bel Tapiro d’Oro. Valerio Staffelli lo ha consegnato oggi all’allenatore dell’Inter, chiedendogli lumi sui motivi del ko di San Siro. “Cosa è successo? I ragazzi non hanno fatto quello che ...