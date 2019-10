Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il Corriere del Veneto intervista Franco, protagonista deldegli Immortali di Arrigoche, trent’anni fa, conquistò a Barcellona la prima Coppa dei Campioni dell’era Berlusconi. Insieme a lui, in squadra, c’erano Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Costacurta, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Gullit e Ancelotti. Tutti nomi di spessore, campioni. “Furono anni intensi. Abbiamo fatto epoca non tanto per aver vinto, ma per come abbiamo vinto. Praticammo unper l’Italia, veloce, aggressivo, organizzato. Imponevamo il nostro gioco ovunque e stupimmo l’Europa e il mondo. Emozionavamo vincendo”. All’epoca Berlusconi era presidente da un anno soltanto, nessuno si aspettava una simile riuscita, ammette: “Ilveniva da tanti anni bui, Berlusconi certamente portò una ventata d’entusiasmo e si percepiva che con lui qualcosa ...

napolista : Baresi: “Il Milan di Sacchi praticava un nuovo calcio. Eravamo curiosi” Intervista al Corriere del Veneto: “Sacchi… - stefano_70_ : #DeLigt .....il prossimo che lo paragona a Baresi e Nesta va internato senza se e senza ma. - Ilarioforjuve : RT @Gigi19562: @Ilarioforjuve @Delirio897J @RaiSport @RaiDue D'altronde alla Rai ci sono tanti giornalai che tifano anti JUVENTUS e pro Int… -