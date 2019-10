Altra sparatoria di un Incel | altro discorso che non vogliamo fare

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 11 ottobre 2019)di unche nonDa quando gli autoproclamatisi terroristi di Daesh non riescono più ad assassinarci, hanno ricominciato a farlo i giovani occidentali, seppur con meno impegno. Chris Harper Mercer, Elliott Rodger, Alek Minassian, Brenton Tarrant e da qualche giorno s’è aggiunto tale Stephan Balliet, un 27enne che volevaun massacro in una sinagoga ma s’è accontentato di sparare a una serratura, a una vecchia per strada e a un kebabbaro. È l’epilogo di quasi tutti i giovani pazzi; invidia, rancore, grandiosi sogni di distruzione, epiloghi fantozziani. Stephan Ballet Oggi gli autori di queste miserie vengono chiamati, “celibi involontari” che a quanto pare odiano donne e immigrati perché “traviati dall’ideologia di destra” che permea alcuni forum. Negli anni ’70 erano traviati dalla droga, negli ’80 dai giochi di ruolo, ...

berti_h : RT @GiancarloDeRisi: Germania, due morti in un'altra sparatoria davanti alla sinagoga di Halle. Un uomo, vestito da militare, ha anche lanc… - AlessioViscardi : Un'altra strage di un suprematista nazista razzista... | Spari ad Halle davanti a una sinagoga nel giorno di Yom Ki… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Germania, due morti in un'altra sparatoria davanti alla sinagoga di Halle. Un uomo, vestito da militare, ha anche lanc… -