L'oroscopo dell'amore di coppia dell'11 ottobre : Scorpione innamorato - Cancro timido : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì vede protagonista una Luna in Pesci che rende le sensazioni amorose molto profonde, sognatrici e sensibili. Come una madre emotiva e molto attenta ai bisogni altrui, l'astro d'argento rende molto vulnerabile non solo Pesci ma anche Capricorno, Toro, Cancro e Scorpione, che dovranno fare affidamento nelle configurazioni astrali degli altri pianeti, per emergere da un desiderio di maggiore interiorità ...

Previsioni astrologiche - classifica 10 ottobre : Scorpione focoso - Bilancia mondano : Giovedì 10 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci, mentre Venere e Mercurio transiteranno nell'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Sul podio 1° posto Cancro: amore 'top'. Le faccende di cuore probabilmente saranno favorite dalla congiunzione in onda tra Luna ...

L'oroscopo del giorno 10 ottobre : Sagittario dinamico - Scorpione grazioso : L'oroscopo di giovedì, tramite gli spostamenti planetari fortunati, apre un varco nella quotidianità di ciascun segno zodiacale e indica una strada da seguire per raggiungere il successo in campo lavorativo e la felicità in amore. Gli affetti diventano più marcati grazie alla presenza di Venere in Scorpione che rende l'amore molto affascinante e misterioso. Buone notizie sono previste in ambito lavorativo non solo per lo Scorpione, ma anche per ...

L'oroscopo del weekend dall'11 al 13 ottobre : Leone capriccioso - Scorpione allegro : L'oroscopo del weekend è ricco di emozioni e sensazioni nuove tutte da assaporare attimo dopo attimo. Una Luna molto sensibile e facilmente suggestionabile prenderà posizione in Pesci nelle giornate di venerdì e sabato, garantendo intuizione e romanticismo anche a Capricorno, Toro, Cancro e Scorpione. Domenica poi l'astro d'argento si trasferirà in Ariete, sprigionando influssi intensi e competitivi nelle previsioni astrali segno per ...

Oroscopo 25 ottobre : Leone nervoso - Scorpione innamorato : Nella giornata di venerdì 25 ottobre ci saranno dei particolari momenti di tensione per i segni d'aria, e probabilmente tutto ciò sarà dovuto prevalentemente a ricordi e a situazioni attualmente ingestibili. Una situazione simile la dovranno affrontare i nativi dei segni dell'Ariete e del Leone. I segni d'acqua, in particolare lo Scorpione, saranno sensuali, erotici e decisamente al di sopra delle aspettative del partner. Di seguito, le ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 9 ottobre : Scorpione romantico - Acquario critico : L'ingresso della Luna in Acquario rende l'approccio all'amore più avventuroso e frizzante. Una nuova energia positiva nelL'oroscopo dell'amore per i single apre uno scenario molto promettente per la concretizzazione delle nuove storie. Venere transita insieme a Mercurio nello Scorpione e garantisce splendidi momenti di una dolcezza romantica che si miscela a un'intuizione profonda, avviando un progresso interiore che fa approcciare all'amore in ...

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 ottobre : soddisfazioni per Vergini - Scorpione carico : Le previsioni degli astri della settimana dal 14 al 20 ottobre prevedono una fase di recupero per i Gemelli. Scopriamo l'Oroscopo degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: avrete parecchie cose da fare in questo periodo e vi sarà necessaria una buona organizzazione. In ambito sentimentale le cose sembreranno essere in netto miglioramento. Sul campo economico avrete qualcosa da recuperare. Per chi passa molte ore in ...

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre : energia nel lavoro per lo Scorpione : Seconda settimana del mese di ottobre. Cosa prevedono le stelle per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 7 e domenica 13 ottobre? Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in questa settimana con l'apposizione di Marte non sarà semplice portare avanti la propria relazione con serenità. In questo periodo non mancheranno però delle occasioni, come incontri che possono scatenare delle belle ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 9 ottobre : Cancro sensibile - Scorpione possessivo : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di mercoledì diventa molto intenso e passionale grazie all'entrata di Venere in Scorpione. La passione e la sensualità camminano di pari passo nella relazione a due e garantiscono splendidi momenti di intesa non solo per lo Scorpione ma anche per Capricorno, Vergine, Pesci e Cancro, che potrebbero diventare anche possessivi nei confronti della persona amata. Di seguito l'approfondimento ...

Oroscopo dell'8 ottobre : buon momento per l'amore dello Scorpione : Prosegue la settimana appena iniziata. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali? Lo Scorpione avrà dei buoni momenti per quanto riguarda l'amore, mentre per l'Ariete saranno favorini i nuovi incontri. Di seguito, le stelle con lavoro, amore salute per la giornata di martedì 8 ottobre 2019. Previsioni dall'Ariete alla Vergine Ariete: in amore favoriti i nuovi incontri. Se una storia non va dalla fine del mese sarà ...

Previsioni astrologiche 9 ottobre : Pesci intraprendente - Scorpione trasgressivo : Mercoledì 9 ottobre 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Marte ed il Sole saranno sull'orbita della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Mercurio e Venere saranno sui gradi dello Scorpione, nel frattempo il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro. Umore 'flop' per Gemelli Ariete: nervosi. Le copiose asperità in onda durante la giornata odierna potrebbero ...

Oroscopo weekend 19 e 20 ottobre : Toro e Scorpione in rialzo : Il weekend del 19 e del 20 ottobre si prospetta sereno e ricco di avvenimenti che daranno motivo ai segni dello zodiaco di potersi distrarre, divertirsi e magari anche di concedersi qualcosa di diverso dal solito. Sarà il caso dei nativi dei segni della Bilancia, della Vergine, dell'Acquario e dei Pesci. Saranno invece meno disposti a circondarsi di persone i nativi dei segni dei Gemelli e del Sagittario....Continua a leggere

L'oroscopo del giorno 8 ottobre - ultimi sei segni : gran martedì con Venere in Scorpione : L'oroscopo del giorno 8 ottobre 2019 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo martedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, d'obbligo dare un breve anticipo in merito a quali saranno i segni migliori del giorno. In evidenza quest'oggi l'ingresso di Venere in Scorpione, transito di un certo spessore in ambito astrologico capace di ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 7 al 13 ottobre : flirt per lo Scorpione : Nella settimana che va dal 7 al 13 ottobre 2019 la Luna viaggerà dal segno dell'Ariete sino a quello del Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno, mentre Venere si sposterà dalla Bilancia, dove permarranno Marte ed il Sole, allo Scorpione, mettendosi a fianco di Mercurio. Urano continuerà a sostare in Toro come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Amore 'flop' per i Gemelli Ariete: perplessi. L'ambiguo ...