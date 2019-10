Rottamazione ter, riscossi già 6 mld

"Sull'obiettivo di 9 miliardi, ad oggi abbiamo già riscosso 6 miliardi grazie anche agli incassi derivanti dalla prima rata dellater che ammonta a oltre 1,6 miliardi, mentre oltre 4,3 daone ordinaria". Così il numero uno dell'Agenzia delle entrate, Maggiore. Le domande presentate perter sono state 1,4 milioni, per un valore di circa 21 miliardi in 5 anni di rateizzazione, alle quali si aggiungono altre 300.000 domande per riapertura termini.(Di giovedì 10 ottobre 2019)