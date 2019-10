Rischio vulcanico | Campi Flegrei | dai “segni premonitori” all’evacuazione di Napoli | dal

Rischio vulcanico - scattano le prove di evacuazione nei Campi Flegrei : Evacuare i Campi Flegrei in caso di Rischio vulcanico . Servirà a testare la pianificazione in caso di necessitá l'esercitazione «Exe Flegrei 2019», organizzata dal...

Campi Flegrei - tra 16 e 20 Ottobre una grande esercitazione per prevenire il Rischio vulcanico : Prendera’ il via mercoledi’ 16 Ottobre – e proseguira’ fino a domenica 20 – l’ esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Exe Flegrei 2019”, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei , con la Prefettura di Napoli, con le strutture operative e i centri di competenza del Dipartimento (INGV, Centro ...

“Lo Stromboli presenta un Rischio vulcanico costante che potrebbe degenerare in uno tsunami” : il direttore dell’INGV fa chiarezza : Dopo l’esplosione dello scorso luglio, lo Stromboli “si è mantenuto in stato di apparente instabilità, con esplosioni di ampiezza media o alta nei crateri sommitali”. Non si possono escludere in futuro altre esplosioni di questo tipo, perché “lo Stromboli è un vulcano in attività persistente e ciò determina la presenza di un rischio vulcanico costante”: lo spiega Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio ...