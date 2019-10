La terribile storia di una faida raccontata con crudo realismo ne “L’opera degli

Ha una storia con il marito della figlia - poi lui racconta tutto alla moglie - la suocera si vendica in un modo terribile : Una donna ha provato attrazione nei confronti del marito della figlia. L’attrazione è stata corrisposta e tra i due è nata una relazione. I due si sono incontrati più volte. Poi la donna ha deciso di interrompere la relazione perché si era resa conto che stava facendo del male alla figlia. L’uomo, deluso per la fine della storia, per ripicca, ha raccontato tutto alla moglie, in modo particolare dei continui incontri e della relazione ...