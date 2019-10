Google Fotocamera dei nuovi Pixel 4 avrà la funzione “volti frequenti”

Google “scivola” nuovamente sui Pixel 4 : tanti nuovi dettagli - molti sulla fotocamera : Mancano meno di due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, ma negli ultimi giorni le indiscrezioni a riguardo dei nuovi flagship si sono intensificate al punto da svelare quasi ogni aspetto che li caratterizzerà. Un ulteriore impulso a questa tendenza è arrivato direttamente da Google e da Pixel Tips, app del colosso americano che propone dei suggerimenti per utilizzare al meglio un Google Pixel e che in seguito ad un ...

La fotocamera di Google Pixel 4 XL mostra pregi e difetti in questo video : Scopriamo le prestazioni foto e video di Google Pixel 4 XL in questo breve video, dove viene messo a confronto con Samsung Galaxy Note 10+. L'articolo La fotocamera di Google Pixel 4 XL mostra pregi e difetti in questo video proviene da TuttoAndroid.