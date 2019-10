Dl Clima | Costa | ‘stanziati 450 mln | tutti da aste verdi’

Approvato il Decreto Clima - Costa : “Primo atto che inaugura il Green new deal”. Ecco tutte le novità : Si è conclusa a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Approvati dal Governo il Decreto Clima e quello Scuola sulla riorganizzazione degli insegnanti. “Tengo a precisare – aggiunge Costa – che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, inizialmente prevista nel Decreto Clima, è contemplata nella legge di bilancio. La nostra idea è fare un taglio Costante negli anni, da qui al 2040, ma senza penalizzare ...

Dl Clima : Costa - ‘sussidi dannosi erano in Nadef e andranno in Manovra’ : Roma, 10 ott. – (AdnKronos) – “I sussidi ambientalmente dannosi non ci sono per un semplice motivo: perché nel Cdm di due settimane fa abbiamo approvato il Nadef, cioè la nota economica del Bilancio, e in quella ci stanno. Per cui, ovviamente, se la approvi in uno non ha senso metterla anche in questo. Andrà in Stabilità”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa appena concluso il Cdm che ha approvato il ...

**Dl Clima : Costa - ‘sussidi dannosi in legge Bilancio’** : Roma, 10 ott. – (AdnKronos) – “Tengo a precisare che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, inizialmente prevista nel decreto Clima, è contemplata nella legge di bilancio. La nostra idea è fare un taglio Costante negli anni, da qui al 2040, ma senza penalizzare nessuno. Con le necessarie limature e concertazioni cercheremo di dar luce al miglior provvedimento possibile, con l’obiettivo principale di tutelare ...

Governo - Costa : ok cdm a dl Clima : 19.06 Via libera del Cdm al dl clima. Lo annuncia su Twitter il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. "E' stato appena approvato il decreto clima. E' un risultato importante per il Paese. Uno dei primi decreti di questo Governo è sulla tutela ambientale e sul contrasto ai cambiamenti climatici", sottolinea. "Tengo a precisare che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi,inizialmente prevista nel decreto clima,è contemplata nella legge ...

Clima - dal Cdm ok al decreto Costa Rottamazioni e fondi ai negozi : E’ stato approvato in Consiglio dei ministri il decreto Clima, fortemente voluto dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “E’ il primo atto normativo del nuovo governo – afferma il ministro – che inaugura il Green New Deal: il primo pilastro di un edificio le cui fondamenta sono la legge di bilancio e il Collegato ambientale, insieme alla legge Salvamare, in discussione alla Camera, e a ‘Cantiere ...

Il decreto Clima giovedì in Cdm - il ministro Costa : "Testo condiviso dal Governo" : “Al lavoro per gli ultimi ritocchi al decreto Clima che, possiamo finalmente dirlo ufficialmente, domani sarà discusso in consiglio dei Ministri”. Lo annuncia su facebook il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Stiamo lavorando per armonizzare il testo iniziale con la legge di Bilancio e con il collegato ambientale - ha spiegato - che sarà una legge collegata alla Stabilità tutta dedicata ...

Clima : Colombini (Cisl) - ‘Costa apra confronto con sindacati’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Il Decreto Clima deve essere rapidamente oggetto di un confronto con le parti sociali”. Così in una nota il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini. “Manca un deciso sostegno al trasporto pubblico locale e alla rottamazione dei veicoli pubblici più inquinanti. Il ministro Costa – sottolinea – dovrebbe essere coerente con l’impostazione del Presidente Conte ed ...

Clima - Ministro Costa : il decreto “sarà approvato entro un paio di CdM” : “Dobbiamo collegarlo alla legge di Stabilità. A me interessa” che il dl Clima arrivi “in Cdm il prima possibile ma interessa anche che la quadra ci sia. Si sta lavorando e nel giro di un paio di Cdm” sarà approvato “credo che ci siamo“. Lo dice il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a Sky Tg24. L'articolo Clima, Ministro Costa: il decreto “sarà approvato entro un paio di CdM” sembra essere ...

Clima - il ministro Costa : “Sul DL andiamo avanti con la decisione - siamo in emergenza” : “Sul dl Clima vado avanti perché l’emergenza è sotto gli occhi di tutti e le coperture ci sono”. Lo dice il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in una intervista all’AGI. Il grande successo della marcia per il Clima dimostra in effetti che siamo ad un punto di svolta. Non è più possibile tirarsi indietro. “Ho sostenuto e sostengo l’urgenza di questo provvedimento – spiega il ministro – che ...

Decreto legge Clima - Costa : “Le coperture ci sono - vanno inserite nella legge di stabilità” : Per quel che riguarda il dl Clima “le coperture ci sono, chiaro che vanno inserite in legge di Stabilità“, ed “importante è il quadro nel quale si devono muovere“, che sia “indirizzato al green”. Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, lo dice a SkyTg24. L'articolo Decreto legge Clima, Costa: “Le coperture ci sono, vanno inserite nella legge di stabilità” sembra essere il primo su Meteo Web.

Clima - Costa : "Ascoltare giovani e agire" : 14.09 "Diamo ai giovani lo spazio che meritano e che si sono guadagnati, senza mettere alcun cappello sui loro messaggi, e consapevoli che le loro proteste sono rivolte verso di noi, verso le scelte della politica nazionale e internazionale, dobbiamo ascoltarli e agire subito". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Costa commentando la folla alle manifestazioni nelle piazze di molte città italiane in occasione del 3° sciopero globale per la ...

SCIOPERO 27 SETTEMBRE PER IL Clima/ Fridays for future - appello del ministro Costa : SCIOPERO del CLIMA 27 SETTEMBRE 2019: cortei e manifestazioni in tutta Italia. Il ministro Costa: 'Per dare risposte bisogna cambiare il paradigma'.