Clienti TIM | ci sono nuovi premi che potete vincere con TIM Party

TIM Iron è tornata - anche per gli ex Clienti di Iliad - con minuti illimitati e 50 GB di Internet : TIM Iron è tornata a stuzzicare gli ex clienti ora in Iliad, Fastweb e altri gestori virtuali: minuti illimitati e 50 GB di Internet a 6,99 euro al mese L'articolo TIM Iron è tornata, anche per gli ex clienti di Iliad, con minuti illimitati e 50 GB di Internet proviene da TuttoAndroid.

Wind inizia la settimana con nuovi premi per i suoi Clienti WinDay : Il programma Winday del brand Wind di questo lunedì 7 ottobre propone ai suoi clienti un buono sconto del valore di 5 euro sui prodotti 101Caffè e altre iniziative per la seconda settimana del mese. Domani Winday permetterà ai clienti di continuare ad acquistare online il tostapane KitchenAid al prezzo di 49,90 euro, mentre mercoledì ci sarà in palio un viaggio in Lapponia. L'articolo Wind inizia la settimana con nuovi premi per i suoi clienti ...

L’app MyTIM Beta per Android si aggiorna con novità attese dai Clienti : Il team di sviluppatori che lavora all’applicazione MyTIM Beta ha rilasciato un nuovo aggiornamento della versione dedicata ai dispositivi Android. La novità più importante introdotta con tale update (che porta l’app alla versione 2.2.7) è rappresentata dal supporto al servizio Ricarica Automatica. Tra le altre novità introdotte dall’aggiornamento troviamo la possibilità di acquistare le offerte mobile dell’operatore ...

TIM Jet di nuovo disponibile per alcuni ex Clienti con chiamate illimitate e 50 Giga a 9 - 99 euro (11 - 99 euro dal secondo mese) : TIM ha aggiornato l'elenco delle offerte dedicate ad alcuni ex clienti selezionati ai quali viene proposto di tornare a questo operatore, rilanciando così TIM Jet L'articolo TIM Jet di nuovo disponibile per alcuni ex clienti con chiamate illimitate e 50 Giga a 9,99 euro (11,99 euro dal secondo mese) proviene da TuttoAndroid.

TIM invoglia gli ex Clienti con TIM Steel : 50 GB - minuti e SMS illimitati a 7 - 99 Euro : TIM Steel a 7,99 Euro al mese è la mossa di TIM per riprendersi alcuni ex clienti: 50 GB, minuti e SMS illimitati e l'ottima rete TIM, ecco come fare per attivarla. L'articolo TIM invoglia gli ex clienti con TIM Steel: 50 GB, minuti e SMS illimitati a 7,99 Euro proviene da TuttoAndroid.

La settimana dei Clienti Wind inizia con due regali dal programma WinDay : La nuova settimana inizia, per i clienti Wind, con un regalo a scelta tra due possibilità, grazie al programma Winday. L'articolo La settimana dei clienti Wind inizia con due regali dal programma Winday proviene da TuttoAndroid.

Ex-Clienti TIM? TIM Iron X e TIM Titanium X sono tornate per voi con 50 GB di Internet : Prende il via oggi una nuova iniziativa di TIM, riservata ad alcuni ex clienti che saranno contattati dal reparto commerciale dell'operatore tramite SMS. L'articolo Ex-clienti TIM? TIM Iron X e TIM Titanium X sono tornate per voi con 50 GB di Internet proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutti i regali di questa settimana per i Clienti Wind iscritti all’iniziativa WinDay : Continua il programma fedeltà Winday di Wind, che questa settimana regala giga aggiuntivi o sconti per i propri clienti. L'articolo Ecco tutti i regali di questa settimana per i clienti Wind iscritti all’iniziativa Winday proviene da TuttoAndroid.

TIM offre ai nuovi Clienti varie offerte con minuti illimitati e 50 GB da 5 - 99 Euro al mese : TIM propone tante alternative ai nuovi clienti, tutte con minuti illimitati e 50 GB di traffico internet in 4G: scopriamole insieme, a partire da 5,99 Euro al mese. L'articolo TIM offre ai nuovi clienti varie offerte con minuti illimitati e 50 GB da 5,99 Euro al mese proviene da TuttoAndroid.

TIM lancia la nuova SuperGIGA 50 GB per i suoi Clienti : 50 GB di internet al costo di 13 - 99 euro : TIM rilancia la SuperGIGA 50 GB per i suoi clienti: 50 GB di internet in 4G al costo di 13,99 euro. E ci sono sconti anche per l'acquisto di modem Wi-Fi! L'articolo TIM lancia la nuova SuperGIGA 50 GB per i suoi clienti: 50 GB di internet al costo di 13,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Arriva TIM Titanium UP per gli ex-Clienti TIM - con 50 GB e minuti illimitati : Si chiama TIM Titanium UP la nuova offerta di TIM pensata per provare a rubare clienti alla concorrenza e nello specifico tentare gli ex-clienti andati via avendo lasciato il consenso commerciale. L'articolo Arriva TIM Titanium UP per gli ex-clienti TIM, con 50 GB e minuti illimitati proviene da TuttoAndroid.

TIM Titanium X 50GB tenta i Clienti Wind e Tre : minuti illimitati e 50 GB a 9 - 99 euro al mese : TIM Titanium X 50GB tenta i clienti Wind e Tre: minuti illimitati e 50 GB a 9,99 euro al mese. L'offerta è attivabile in negozio ma solo per poco tempo! L'articolo TIM Titanium X 50GB tenta i clienti Wind e Tre: minuti illimitati e 50 GB a 9,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

TIM rivuole gli ex-Clienti ora in Wind e Tre : pronti 50 GB di Internet e minuti illimitati per loro : Si chiama TIM Diamond X la nuova offerta di TIM pensata per provare a rubare clienti alla concorrenza e nello specifico a Wind e Tre, visto che è attivabile tramite portabilità del numero da questi due operatori. L'articolo TIM rivuole gli ex-clienti ora in Wind e Tre: pronti 50 GB di Internet e minuti illimitati per loro proviene da TuttoAndroid.

TIM propone questa offerta con minuti - SMS e internet illimitato ad alcuni Clienti : TIM ha iniziato a proporre via SMS, ad alcuni clienti, la promozione Infinity Unlimited D (minuti, SMS e internet illimitato a 29 euro al mese) L'articolo TIM propone questa offerta con minuti, SMS e internet illimitato ad alcuni clienti proviene da TuttoAndroid.