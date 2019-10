Volley | Gianlorenzo Blengini | “Sono soddisfatto dell’attenzione dei ragazzi in attacco”

Volley - Gianlorenzo Blengini dopo la sconfitta con la Polonia : ”Loro hanno giocato meglio non c’è che dire” : Brutta sconfitta per l’Italia nella quinta partita della Coppa del Mondo 2019 di Volley contro la Polonia. Ad onor del vero era chiaro sin dalla vigilia che per gli azzurri sarebbe stata impresa quasi proibitiva imporsi contro i polacchi. Anche perchè Gianlorenzo Blengini ha portato molti giovani per dare loro la possibilità di mettersi in luce. I campioni del mondo hanno vinto la partita con un netto 3-0 (25-18, 25-18, 25-22). A ...

Volley - Gianlorenzo Blengini dopo il successo contro l’Argentina : “Soddisfatto di come è maturata questa vittoria” : Finalmente è arrivato il primo successo della Nazionale italiana nella Coppa del Mondo di Volley in corso di svolgimento in Giappone. A Fukuoka gli uomini di Gianlorenzo Blengini si sono imposti contro l’Argentina in rimonta (26-28, 17-25, 25-12, 25-18, 15-10), mettendo in evidenza importanti qualità e determinazione. Si chiedeva una risposta di carattere e questa è arrivata nel match, anche grazie ad alcuni accorgimenti tattici del ...

Volley - Gianlorenzo Blengini : “Sviluppare una maggiore qualità in fase difensiva” : Domenica l’Italia affronterà la Turchia negli ottavi di finale degli Europei di Volley: all’ANSA ha parlato della sfida ad eliminazione diretta del torneo il CT azzurro Gianlorenzo Blengini. Il commissario tecnico ha sottolineato gli aspetti da migliorare nella seconda fase della rassegna continentale. Così il CT: “Siamo arrivati alla fase da dentro o fuori, quella dell’eliminazione diretta. Abbiamo giocatori che ...

Volley - Gianlorenzo Blengini : “Abbiamo fatto la differenza a livello mentale - Europeo e Coppa del Mondo li vivremo per crescere ancora” : Certe partite, e certe emozioni, non si smaltiscono in poche ore. Italia-Serbia è ancora nitida nella mente di Gianlorenzo Blengini, CT della Nazionale italiana di pallavolo maschile. La contentezza è innegabile, ma tecnico e giocatori sono letteralmente svuotati a livello fisico e mentale dopo un torneo pre-olimpico quanto mai delicato. “Siamo felici, semplicemente – spiega il coach torinese alla Gazzetta dello Sport – Abbiamo ...