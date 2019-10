Volley | Coppa del Mondo 2019 | le pagelle degli azzurri Kooy mattatore | Cavuto una

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) L’Italia conquista la sua terza vittoria indelbattendo 3-0 l’Egfitto che non era mai uscito sconfitto col massimo scarto nel torneo giapponese fino a questo momento. Buona prova complessivache hanno sbagliato tanto in battuta ma dominato negli altri fondamentali. Eccop i voti, giocatore per giocatore, della sesta sfida azzurra indel. LERICCARDO SBERTOLI 7: Mette il pilota automatico e fa girare bene la squadra in attacco, a parte qualche primo tempo un po’ telefonato che manda a nozze il muro avversario. La ricezione funziona meglio e lui ne fa tesoro in regia. GABRIELE NELLI 6: I numeri sono dalla sua parte: sopra il 50% in attacco e 3 ace ma contro questo Egitto servivano meno errori e meno muri diretti subiti in fasi anche importanti del set. Non è il miglior Nelli dell’estate, quello ...

