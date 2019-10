Tagli di capelli corti per l' autunno | il caschetto e la tonalità pink

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) In questo2019 sono di tendenza molti nuovidi. Il più gettonato è senza nessun dubbio ilcorto di Alessia Marcuzzi. La presentatrice ha rinnovato il suo hairstyle per affrontare i mesi freddi con stile e personalità. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo ile la. Nuove chiome Alcuni giorni fa la bella Alessia Marcuzzi ha mostrato il suo nuovocorto in una diretta di Instagram. Ilo in questione è corto, pari e super liscio: per completare il tutto è presente la riga in mezzo, perfetta per arricchire perfettamente la chioma. Per quanto riguarda laAlessia ha lasciato le lunghezze bionde e le radici scure. Questoè perfetto sui volti tondi o quadrati: in questo modo la forma risulta otticamente allungata. Va ricordato che per trovare la proposta più adatta è meglio chiedere consiglio al ...

