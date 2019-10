«South» Park bandito in Cina Guai per Comedy Central e Viacom

South Park censurato in Cina come l’Nba : “Diamo il benvenuto ai censori cinesi nelle nostre case e nei nostri cuori” : South Park cancellato dal governo cinese e su Twitter scoppia il caso. Un episodio della celebre serie animata statunitense ha talmente offeso le autorità cinesi da farlo sparire letteralmente dal web. come riporta Hollywood Reporter: “Ogni clip dell’episodio, qualsiasi discussione online, streaming, social e persino fanpage sono state completamente cancellate dal governo”. La mastodontica censura cinese ha agito dopo la messa online ...

South Park raggiunge 300 episodi e prende di mira i no-vax : https://www.youtube.com/watch?v=uOKGACYr59Q Sono ormai 22 anni, dal suo debutto nel 1997, che la serie animata South Park non smette di far parlare di sé con la sua satira urticante e controversa dei temi più centrali della nostra attualità. E non smette di farlo certo ora che sta raggiungendo picchi di longevità notevoli: l’importante traguardo dei 300 episodi sarà raggiunto questo mercoledì 9 ottobre, all’interno della sua 23esima ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : South Park e l’attesa The Politician inserite : Netflix Italia catalogo Serie Tv – Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano. Cosa c’è su Netflix? Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : altre tre stagioni di South Park : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 15 settembre Netflix ha cancellato dopo una sola stagione da 20 episodi (divisi in due ...