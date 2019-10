Shock fiscale | richiesta i Immobiliare

Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 10 ottobre 2019) "Al governo chiediamo di iniziare a varare politiche per l'per rilanciare un settore che e' in crisi.

popoloZeta : RT @miia_2018: 'L'UE ci chiede di non fare a casa nostra quello che sta facendo casa sua: attrezzarsi per violare le regole. L'Italia ha bi… - sync_main : RT @miia_2018: 'L'UE ci chiede di non fare a casa nostra quello che sta facendo casa sua: attrezzarsi per violare le regole. L'Italia ha bi… - dumbo54 : RT @miia_2018: 'L'UE ci chiede di non fare a casa nostra quello che sta facendo casa sua: attrezzarsi per violare le regole. L'Italia ha bi… -