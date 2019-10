Russiagate | a Conte saltano i nervi | basta fantasie Il Colle si smarca | audizione è più

Conte e il Russiagate affidati a Raffaele Volpi - il leghista "calmo" : Ecco Raffaele Volpi, sprofondato in una panchina del cortile di Montecitorio. È appena stato eletto presidente del Copasir, il Comitato parlamentare che sovraintende ai servizi segreti e che si dovrà occupare di dossier bollenti, leggi alla voce audizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sugli incontri tra gli 007 italiani e l’amministrazione statunitense. Fresco di nomina, Volpi siede al fianco di Lorenzo ...

Russiagate e servizi segreti - Corriere : 'Conte dettò linea e autorizzò indagini su Mifsud' : Continua a tenere banco la questione servizi segreti, almeno a livello mediatico, relativamente al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nei giorni scorsi Matteo Renzi aveva invitato il premier a lasciare la delega nelle mani di un professionista e al tempo stesso a relazionare su quali sarebbero i rapporti tra gli 007 italiani e gli Usa dopo un incontro che sarebbe avvenuto tra i primi ed il Ministro della Giustizia statunitense William ...

Il leghista Raffaele Volpi eletto presidente Copasir. Primo dossier : Conte e il Russiagate : La Lega prende la presidenza del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che si occupa delle questioni di intelligence. È stato eletto il deputato leghista Raffaele Volpi con sei voti. Un voto è andato a Elio Vito, tre bianche.Dopo un braccio di ferro fra Lega e Fratelli d’Italia su chi dovesse assumere la guida del Comitato, ieri sera era stata trovata un’intesa attorno all’ex ...

Russiagate - Palazzo Chigi : il Quirinale informato delle richieste Usa. E Conte blinda l'intelligence : ROMA Nel prezzo da pagare per risalire la china dei rapporti con Washington dopo le porte aperte ai cinesi con la Via della Seta, ci sono le informazioni chieste dal ministro della giustizia...

Copasir - il centrodestra candida Volpi : Conte si prepara a riferire su Russiagate : Dopo il vertice di ieri, il centrodestra trova un'intesa sul candidato al Copasir, l'organo attraverso il quale il Parlamento controlla l'operato dei servizi segreti italiani, per cui si voterà oggi. Si tratta di Raffaele Volpi, ex sottosegretario alla Difesa leghista. La questione è particolarmente delicata in quanto il primo compito del Copasir sarà l'audizione al presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito ai contatti con William Barr, ...

Russiagate : Salvini - ‘Conte dovrebbe riferire in Parlamento’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Conte dovrebbe riferire in Parlamento”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Russiagate: Salvini, ‘Conte dovrebbe riferire in Parlamento’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Russiagate : D’Incà - ‘massima fiducia M5S nel lavoro di Conte’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – ‘Personalmente e come M5S abbiamo la massima fiducia nel lavoro fatto da Giuseppe Conte”. Queste le parole di Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ad Agorà Rai Tre sulla vicenda del Russiagate.L'articolo Russiagate: D’Incà, ‘massima fiducia M5S nel lavoro di Conte’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Russiagate : Conte tace - la Lega vuole il Copasir per inchiodarlo : Da mercoledì in poi ogni giorno sarà buono affinché “Giuseppi” chiarisca, almeno davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, cosa diamine sia successo nella triangolazione tra servizi segreti italiani e statunitensi, il Russiagate e la Link Campus, e le due visite dell’Attorney General americano William Barr, per due volte in visita in incognito nel Belpaese. Già, ...

Delega servizi segreti e Russiagate - Monti su Conte : 'Credo ci siano cose da chiarire' : Mario Monti, da ospite della trasmissione Omnibus in onda su La7, ha avuto modo di dire la propria su una delle questioni che, in questo momento, sta animando il dibattito politico. Si parla di servizi segreti e del fatto che Conte non abbia ancora rinunciato alla Delega, conferendola a qualcun altro. A ciò si aggiunge il fatto che Matteo Renzi ha chiesto al Presidente del Consiglio di spiegare davanti al Copasir i rapporti tra Usa e Italia per ...

Russiagate - la sfida Conte-Renzi congela i Servizi : ma il premier non cede la delega : ROMA Adesso che il Russiagate costringerà il presidente del Consiglio a presentarsi di fronte al Copasir per spiegare gli incontri estivi avuti dal capo del Dis Gennaro Vecchione con...

Russiagate - Graham a Conte : cooperate : 4.01 Lindsey Graham,presidente della commissione Giustizia del Senato e uno dei più stretti alleati di Trump,ha scritto una lettera al premier italiano Conte, a quello britannico Johnson e all'australiano Morrison invitandoli a continuare "a cooperare con l'attorney general William Barr" nell'inchiesta sulle responsabilità del Russiagate. "Uno dei doveri di Barr è supervisionare l'indagine in corso" e i suoi incontri nei tre Paesi sono "ben ...

Russiagate - Conte e servizi segreti. I nodi da chiarire : Il premier: terrò la delega ai servizi. Ma resta il giallo delle notizie agli Usasul caso scoppiato dopo l’incontro a Mosca tra emissari russi e consulenti italiani

Russiagate - Renzi a Conte : «Chiarisca sul suo incontro con il ministro Usa» Video : «È giusto che il premier vada al Copasir e spieghi tutto» sulla «spy story, «modello fiction americana» che ha coinvolto il ministro della Giustizia Usa, William Barr