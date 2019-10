LIVE Lokomotiv Kuban-Venezia | Eurocup basket in DIRETTA | Venezia insegue | partita d’alta

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33-28 Dormita colossale di, Kulagin ne mette due facili. 31-28 Daye è freddo alla lunetta, 2/2 e -3. 31-26 DEKKER MOSTRUOSO! Prima stoppa in difesa poi splendida schiacciata dall’altra parte. 29-26 Cummings segna un 2/2 in sicurezza alla linea della carità. 27-26 Fridzon apre la difesa, due punti d’esperienza del russo. 25-26 FINALMENTE DAYE! Tripla dall’angolo per l’americano. 25-23 Apic torna a muovere il punteggio. Continui cambi per ilche non vuole lasciare punti di riferimento agli avversari. Time-Out per il, mancano 6’30” alla fine del primo tempo. 23-23 Widmar trova la parità a quota 23. Due lunghi in campo per De Raffaele in questo momento. 23-21 Watt segna la prima tripla di, ossigeno per i lagunari. 22-18 Fidzon punisce da lontano nonostante la ...