Le grandi manifestazioni di protesta in Ecuador

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Lenin Moreno, capo di stato dell’, è stato evacuato nelle scorse ore dal palazzo presidenziale e trasferito d’emergenza fuori dalla capitale Quito. L’allerta è scattata a causa di una nuova manifestazione dinel paese sudamericano contro i tagli a sussidi e spese sociali. Insieme con la compagine di governo, Moreno si è trasferito a Guayaquil, principale città costiera e capitale economica del paese, dove i gruppi animatori della contestazione sarebbero meno radicati. Le proteste, che venerdì avevano spinto il presidente a proclamare lo stato di emergenza, riguardano soprattutto il taglio dei finanziamenti statali che per decenni avevano tenuto bassi i prezzi del carburante. Dal 3 ottobre, giorno d’inizio delle, le contestazioni si sono fatte sempre più intense, come potete vedere negli scatti raccolti nella nostra gallery qui in alto, ...

