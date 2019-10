La Consulta non decide sull' Ilva | La legge sull' immunità penale è cambiata

Ex Ilva - la Consulta non si esprime sulla incostituzionalità del salva-acciaieria : la legge è cambiata - atti tornano al giudice di Taranto : La Consulta restituisce gli atti al giudice per le indagini preliminari di Taranto che aveva chiesto di valutare l’incostituzionalità del decreto Salva-Ilva. La legge è cambiata, spiega la Corte Costituzionale, e quindi al termine della camera di consiglio non è arrivata alcuna decisione. Adesso toccherà nuovamente al gip jonico, considerato che nel frattempo il legislatore è intervenuto due volte per modificare la norma, valutare se ...

Ergastolo : Bordo (Pd) - ‘non condividiamo Cedu - aspettiamo anche Consulta’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Non condividiamo la sentenza della Corte europea dei diritti umani sull’Ergastolo ostativo. Si tratta di una decisione, secondo me assunta senza avere una reale conoscenza della mafia, che rischia di riconoscere spazi di libertà a detenuti mafiosi condannati al carcere duro con il 41bis”. Lo dichiara Michele Bordo, vicepresidente del gruppo Pd Camera. “La Corte avrebbe dovuto ...

Enzo Cheli : "Il referendum elettorale di Matteo Salvini non si farà. Anche se la Consulta dicesse sì" : "Il referendum non si farà". Secondo il costituzionalista Enzo Cheli, ex giudice e vice presidente della Consulta, esperto di sistemi elettorali, la richiesta di otto Regioni guidate dal centrodestra per abrogare la parte proporzionale del Rosatellum sarà bocciata: "E' molto difficile che il quesito

Fine vita - l’attacco dei medici : «Non ci atterremo a sentenza della Consulta» Cosa cambia dopo la decisione dei giudici : Parla Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma che è il più numeroso d’Europa: «Vengano indicate figure per agire al posto nostro per togliere la vita»

La storica sentenza della Consulta sul fine vita : aiutare a morire non è sempre reato : Marco Cappato e Valeria Imbrogno, ex compagna di Dj Fabo (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) La Corte costituzionale ha stabilito che non è punibile chi aiuta un’altra persona a morire nel caso in cui quest’ultima sia in una condizione simile a quella di Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come Dj Fabo. Antoniani aveva perso la vista ed era rimasto tetraplegico a seguito di un grave incidente in moto, e nel 2017 aveva coscientemente ...

Fine vita - la Consulta dà ragione a Cappato : «Non è sempre punibile chi aiuta al suicidio» : «Non è sempre punibile chi aiuta al suicidio». I giudici della Corte Costituzionale hanno deliberato questo sul caso di Marco Cappato, rappresentante dell’associazione Luca Coscioni, sotto processo per aver accompagnato Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo, quarantenne milanese tetraplegico e cieco dopo un incidente, a morire in Svizzera. Così dice la sentenza. «È non punibile in determinate condizioni chi agevola l’esecuzione del ...

«Fine vita» - la Consulta : «Non è punibile chi agevola il suicidio assistito» : La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione della punibilità dell’aiuto al suicidio sollevata dai giudici nel corso del processo a Marco Cappato per il caso di Dj Fabo: «Chi è nelle sue condizioni ha diritto a essere aiutato. Da oggi tutti più liberi»

Fine vita - la Consulta dà ragione a Cappato : non è punibile l’aiuto al suicidio : I giudici della Corte Costituzionale hanno deciso sulla punibilità dell'aiuto al suicidio, stabilendo la non legittimità dell'articolo 580 del Codice penale in alcune condizioni, quello appunto che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio con pene tra i 5 e i 12 anni di carcere. La questione era stata sollevata dalla Corte d'Assise di Milano nell'ambito del processo per la morte di Dj Fabo, in cui era coinvolto Marco Cappato.Continua a leggere

