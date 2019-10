Bimbi travolti da suv davanti all’asilo | una gravissima

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Lotta per la vita, intubata in un lettino del reparto di rianimazione dell'ospedale Regina Margherita di Torino, una bambina di due anni e mezzo, travolta vicino al suo asilo da un'auto senza guidatore scivolata improvvisamente all'indietro su un tratto in discesa. L'incidente in un cortileall'istituto 'La casa nel bosco' di Chieri. Investiti anche altre tre bambini: due sono finiti in ospedale, con ferite meno gravi, un altro e' stato medicato sul posto. Indagano i carabinieri e l'ultima persona che ha guidato l'auto, il fratello di una delle titolari dell'asilo, in serata e' stato denunciato per lesioni personali stradali gravissime. Potrebbe non avere azionato il freno a mano, anche se l'uomo ha affermato di averlo fatto. L'incidente poco prima delle 11: l'auto, una Toyota Land Cruiser, e' parcheggiata su un piazzale in pendenza proprioalla scuola, in corso Torino ...

