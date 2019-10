Bergamini | Governo faccia chiarezza su linea C della metro

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma – “Il 1 ottobre scorso la giunta del Comune di Roma ha approvato una memoria in cui si esprime l’intenzione di procedere alla liquidazione di Romapolitane Srl, liquidazione che causera’ la perdita di almeno 45 posti di lavoro e mettera’ a rischio il completamento”. “Le dichiarazioni rilasciate in questi giorni da esponenti dell’amministrazione capitolina erano volte a rassicurare sulla prosecuzione di tutti i lavori inerenti laC mentre nella relazione dell’amministratore uscente di Romapolitane si attesta sia lo slittamentoconsegna di alcune parti dell’opera sia il rischio realizzazione per alcune parti dell’infrastruttura, a partire dalla tratta che collega Colosseo a Piazzale Clodio e la sub tratta Piazza Venezia-Fori Imperiali”. Lo afferma, in una nota, ...

