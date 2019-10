Taglio parlamentari diventa legge | Conte | “Avvicina cittadini e aumenta efficienza Camere”

Taglio dei parlamentari è legge : ok Camera con 553 sì. Di Maio : «Vittoria del popolo». Si apre partita legge elettorale : Il Taglio dei parlamentari è legge. La Camera approva definitivamente il Taglio dei parlamentari facendo il pieno di voti: tutti i gruppi hanno votato il provvedimento che ha ottenuto infatti...

Taglio parlamentari - si passa a 400 deputati e 200 senatori : riforma dalla prossima legislatura : Un Taglio lineare di deputati (da 630 a 400) e senatori (da 315 a 200), mantenendo quelli a vita. È ciò che prevede la riforma costituzionale approvata definitivamente dalle Camere,...

Taglio parlamentari - Luigi Di Maio : "Risparmio di 1 miliardo" - ma le cifre dicono tutt'altro : Si ripete la pagliacciata grillina: non sul balcone, ma in piazza per festeggiare il Taglio dei parlamentari. Striscione con poltrone e maxi paio di forbici per tagliarlo, il M5s fa carosello. Esulta. Applaude. Solito cinema insomma. Per carità, la riforma in sé è condivisibile: ridurre il numero di

Taglio dei parlamentari : ora cosa succede? : Un Taglio lineare di deputati ( da 630 a 400) e senatori ( da 315 a 200), mantenendo quelli a vita. E’ ciò che prevede la riforma costituzionale approvata definitivamente dalle Camere, accompagnata però da un documento della maggioranza che prevede l’incardinamento entro ottobre di altri interventi sulla Carta che riguardano gli stessi articoli modificati dalla riforma appena licenziata.Il Taglio dei parlamentari, come ...

Il Taglio dei parlamentari diventa legge : Ora è ufficiale. Il taglio dei parlamentari diventa legge. Infatti la Camera ha approvato in quarta lettura il testo che

Taglio parlamentari - il M5s in piazza per festeggiare. Di Maio : “Giornata storica - grazie a noi la riforma è stata realizzata” : Con il Taglio dei parlamentari “risparmiamo 300 mila euro al giorno, quello che un cittadino in molti casi non riesce a guadagnare nemmeno in una vita”. A dirlo, davanti a Montecitorio insieme ai deputati del M5s, scesi in piazza per festeggiare il via libera alla riforma, è il capo politico Luigi Di Maio. “Oltre al risparmio c’è la semplificazione: con meno parlamentari avremo meno testi pieni di emendamenti, norme e ...

Riforme : Acli - ‘con Taglio parlamentari si rischia di perdere rappresentatività’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Il taglio dei parlamentari sminuisce l’importanza del Parlamento e rischia di compromettere la rappresentatività degli elettori”. Così Roberto Rossini, il presidente nazionale delle Acli. “Non si capisce – sottolinea Rossini – con quale logica venga fatto questo taglio, che va a incidere direttamente sulla relazione tra i cittadini e le istituzioni: significherà infatti ...

Taglio dei parlamentari - Vittorio Sgarbi durissimo : "Uno stupro come quello avvenuto a casa di Beppe Grillo" : Un Vittorio Sgarbi scatenato come poche volte, quello che si è visto a Montecitorio. Prima che si procedesse al voto sulla riforma del Taglio dei parlamentari presentata dal M5s e avallata da Pd e Italia Viva (nonché votata quasi dall'intera aula), il senatore del gruppo Misto ha voluto affondare il

Taglio parlamentari - si passa da 945 a 600 onorevoli : risparmi per 80 milioni annui : Taglio parlamentari, quella della Camera è stata la quarta votazione della proposta di riforma della Costituzione. Il Senato ha infatti già votato due volte e la Camera...

Taglio parlamentari - festa M5S di popolo senza popolo : Anna Macina, che potrebbe diventare presidente del gruppo grillino alla Camera, si alza dal suo scranno e infervorata nel suo discorso dice: ?Che cosa chiedono i cittadini fuori di qua??....

Taglio parlamentari - Giorgia Meloni rivendica il risultato : "Ciò che vogliono gli italiani" : La riforma costituzionale sul Taglio dei parlamentari è passata a Montecitorio con 553 voti favorevoli, praticamente un plebiscito. Tra questi c'è anche quello di Giorgia Meloni. Intercettata dai giornalisti, la leader di Fratelli d'Italia ha espresso la sua soddisfazione per il via libera a Monteci

Taglio dei parlamentari - Roberto Giachetti : "Oggi voto sì - ma da domani mi batterò per cancellare la legge" : La confusione regna sovrana dentro al Pd. Da sempre. E quanto detto in aula da Roberto Giachetti a ridosso del voto sul Taglio ai parlamentari, voluto dal M5s e appoggiato dal Pd stesso pur di tornare al governo, lo dimostra in modo plastico. Quasi comico. Già, perché Giachetti prende parola per dir