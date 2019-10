Stadio Fiorentina | le ultime indicazioni arrivano dal sindaco Nardella

Fiorentina - Commisso svela tutto : lo Stadio - gli obiettivi ed il colpo Ribery : Non solo importanti progetti per il futuro, la Fiorentina di Commisso sta raccogliendo i frutti anche in campionato dopo gli ultimi importanti risultati. Uno stadio nuovo a Firenze? “Certo ma non solo, serve anche un centro sportivo. E potremmo ristrutturare il Franchi, è un monumento del calcio italiano”. Sono le dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in collegamento con “Un giorno da ...

Fiorentina - Nardella : «Stadio? Si può fare in 4 anni e mezzo» : «Possiamo tranquillamente fare lo stadio nell’ambito di quattro anni e mezzo: è un tempo record, sono pronto a firmarlo, a sottoscriverlo, con il progetto di mantenere la Mercafir dov’è, semplicemente demolendo i capannoni e concentrando le attività a nord così da liberare l’area». Lo ha affermato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine dell’assemblea […] L'articolo Fiorentina, Nardella: «Stadio? Si può fare ...

Stadio Fiorentina - l’annuncio di Nardella : “si può fare in 4-5 anni” : “Ho gia’ detto in maniera molto chiara, e lo potro’ dire anche pubblicamente, che noi possiamo tranquillamente fare lo Stadio nell’ambito di quattro anni e mezzo. E’ un tempo record, sono pronto a firmarlo, a sottoscriverlo, con il progetto di mantenere la Mercafir” ovvero l’attuale mercato ortofrutticolo “dov’e’, semplicemente demolendo i capannoni e concentrando le ...

Notizie del giorno – Svolta Stadio Fiorentina - Samp-Torino a rischio - infortunio Icardi : Svolta stadio Fiorentina – “La Soprintendenza è stata molto disponibile a prendere in esame ogni ipotesi di restyling dello stadio Franchi, abbiamo fatto anche incontri e sopralluoghi, tuttavia ho compreso in modo abbastanza chiaro che non vi sono le condizioni tecniche e giuridiche per autorizzare la demolizione delle curve, stante l’interesse culturale di uno stadio che è considerato un monumento nazionale. Pertanto crescono ...

Stadio Fiorentina - possibile svolta! Nardella : “Niente demolizione curve - stadio alla Mercafir” : “La Soprintendenza è stata molto disponibile a prendere in esame ogni ipotesi di restyling dello stadio Franchi, abbiamo fatto anche incontri e sopralluoghi, tuttavia ho compreso in modo abbastanza chiaro che non vi sono le condizioni tecniche e giuridiche per autorizzare la demolizione delle curve, stante l’interesse culturale di uno stadio che è considerato un monumento nazionale. Pertanto crescono sempre più le possibilità ...

Il sindaco di Firenze Nardella : dal rapporto con Commisso allo Stadio della Fiorentina : Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto nella trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus. Rocco Comisso e il suo amore sbocciato con tifoseria, piazza e città. Qual è stata la scintilla? “Io non sono un antropologo – esordisce scherzando, il primo cittadino fiorentino – ma diciamo che Commisso è una persona molto empatica, espansiva, e lo spirito italiano del Sud è molto passionale, esplicito, scherzoso; ...

Stadio Fiorentina - Nardella allo scoperto : l’annuncio fa sognare i tifosi viola : Stadio Fiorentina – “Lo Stadio si deve fare. Firenze merita di avere uno Stadio quasi nuovo: o si ristruttura l’Artemio Franchi o se ne fa uno nuovo”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso di un evento a Firenze. “La collaborazione con la Fiorentina e’ veramente al top – ha sottolineato invece il sindaco, Dario Nardella -. Vedo ...

Stadio Fiorentina - l’annuncio del presidente Commisso : il punto sul mercato di Joe Barone : Buon pareggio della Fiorentina in casa contro la Juventus, punto che ha permesso di muovere la classifica, si tratta di una dirigenza ambiziosa che pensa al futuro. Sulla vicenda Stadio “forse potrei dire che sono deluso, meglio invece che dico che sono colpito. Pensavo che negli ultimi 20-30 anni fosse stato fatto qualcosa, ma dico che ci vuole tempo. Non e’ colpa ma non si possono fare le cose piu’ velocemente. Io ...

Stadio Fiorentina - Commisso realista : “Pensavo fosse più semplice - ma vedo che non è così…” : Stadio Fiorentina, ha parlato il patron viola Rocco Commisso a margine del sopralluogo da lui effettuato quest’oggi nell’area della Mercafir, a nord ovest della città, dove potrebbe sorgere il nuovo impianto della Fiorentina: “Nessuna novità. Lavoriamo, siamo al principio di questo percorso. L’unica cosa che posso dire è che pensavo che le cose fossero più semplici e con più lavoro fatto in questi anni ma vedo che ...

Fiorentina - Pradè consiglia Chiesa : Nardella parla di Stadio e centro tecnico : Bella prestazione della Fiorentina sabato pomeriggio contro la Juventus. I viola hanno giocato meglio dei bianconeri, ma hanno conquistato soltanto un punto, il primo in campionato. Ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1 ha parlato Daniele Pradè: “Il futuro di Chiesa? Federico deve pensare al presente, si deve divertire ed è rientrato sorridente, è rientrato come un giocatore importante. deve riprendere ...

Montella scherza : “Se la mamma di Sarri tifa Fiorentina la invito allo Stadio così si diverte” : È il giorno di Fiorentina-Juve, ieri i due allenatori hanno tenuto le rispettive conferenze stampa. Dopo che ieri Maurizio Sarri in conferenza ha ammesso che la mamma tifa per la Fiorentina e non è stata affatto felice che lui invece abbia firmato per fare l’allenatore della Juventus, Montella in conferenza ci ha scherzato “Dite che sua mamma tifa per la Fiorentina? allora vorrà dire che la inviterò personalmente al Franchi. ...

Fiorentina - il sindaco di Campi Bisenzio : “lo Stadio si può fare” - l’esito dell’incontro con Barone : “Se mi viene chiesto se quell’area potrebbe essere attrattiva anche per quanto riguarda un nuovo stadio, dico che in quell’area lo si potrebbe realizzare, perche’ no. Abbiamo gia’ individuato il percorso urbanistico”. Sono le importanti indicazioni del sindaco di Campi Bisenzio (Firenze) Emiliano Fossi ai microfoni di Ladyradio in riferimento ai terreni opzionati dalla Fiorentina per realizzare il ...

Fiorentina - Commisso e l'iter per lo scudetto : ‘Il rinnovo di Chiesa e poi lo Stadio’ : Interessanti le parole di Rocco Commisso delle ultime ore, il quale non ha mancato nuovamente di parlare a 360 gradi sull’argomento Fiorentina. Il proprietario della squadra viola ha un carisma e un’energia contagiose e Firenze lo ama alla follia. Nelle scorse ore ha voluto parlare di un iter che potrebbe portare, in qualche anno, la propria squadra ai massimi livelli del calcio italiano. Tutto starebbe nel trattenere i giocatori migliori e nel ...

Fiorentina - Commisso show : la gara contro la Juve - il futuro di Chiesa e lo Stadio : “Saro’ al ‘Franchi’ per Fiorentina-Juventus, ora pero’ devo tornare in America per affari. Dalla squadra al mister, da Prade’ a Joe Barone, tutti hanno il mio supporto. Almeno fino ad oggi (ride, ndr.)”. Sono le dichiarazioni del presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista concessa al quotidiano ‘Corriere Fiorentino’. “Come ho fatto per ...