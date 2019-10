Non proprio oggi 8 ottobre la beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 Pro? Il punto

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 8 ottobre 2019)è doveroso tornare a parlare della10 sui20. Solo qualche giorno fa, sulla base di alcuni annunci ufficiosi, era stato segnalato comepotesse essere il giorno prescelto per l'update globale. Rispetto a questa prima tabella di marcia potrebbero esserci tuttavia dei ritardi. Meglio dunque chiarire quale sia lo stato attuale dei lavori. Non c'è dubbio che la10 sui20sia incinto di essere lanciata in ogni parte del mondo. Il suo sviluppo parte da lontano, con una fase sperimentale già attiva nel mese di agosto. Allo stesso tempo va detto che rispetto all'appuntamento odierno non è giunta conferma, questa volta ufficiale, dello stesso rilascio nelle scorse ore, anche in Europa e dunque in Italia. Ad affrontare l'argomento dei tempi della10 per l'ormai ex top di gamma della serieè il ...

CarloCalenda : Ma astenersi ?@dariofrance? no? Rispondere una roba interlocutoria tipo “vedremo cosa farà Di Maio” non sarebbe meg… - mikamusic_it : E' proprio ciò che pensi. Non arriverà #DOMANI ma molto, molto presto. Presalva subito: - carlosibilia : Domani il taglio dei parlamentari arriverà finalmente in Aula a Montecitorio. 1 miliardo di euro risparmiati ogni d… -