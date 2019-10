LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA | Ballerini | Gogl ed Herrada in fuga | gruppo a

LIVE Tre Valli Varesine 2019 in DIRETTA : restano in tre al comando - il gruppo si avvicina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 Dopo tre ore di gara media molto alta: 41,6 km/h. 14.55 Primoz Roglic cerca oggi la 13esima vittoria stagionale. Una stagione incredibile quella dello sloveno, ogni volta che ha attaccato il numero alla schiena lo ha fatto per vincere. Riuscendoci sempre, peraltro, tranne al Giro d’Italia, ove, comunque, è arrivato sul podio. 14.52 Corridori oggi in gara che qua hanno già vinto: ...

14.31 90 km al traguardo, il gruppo sta per riaffrontare la salita del Montello. 14.29 Ripreso anche Agnoli. 14.28 Termina il secondo giro. Michael Gogl (Trek-Segafredo), Umberto Marengo (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM), Davide Ballerini (Astana) e José Herrada (Cofidis) hanno 1'10" di vantaggio sul gruppo. 14.26 Ripreso Frapporti, il gruppo a 1' di ritardo dalla testa. 14.22 Si staccano

13.03 La situazione in corsa. Sono stati percorsi 55 km e al comando troviamo cinque corridori: Michael Gogl (Trek-Segafredo), Umberto Marengo (Neri-SelleItalia-KTM), Valerio Agnoli (Bahrain-Merida), Davide Ballerini (Astana), José Herrada (Cofidis) e Mattia Frapporti (Androni-Sidermec) con un vantaggio di 2'15" sul gruppo, tirato dagli uomini della Jumbo-Visma. La fuga ha preso il largo

18.55 Ci risentiamo tra circa 20 minuti per l'ultima suddivisione e per incrociare le dita, l'Italia ci spera. 18.54 L'ultima suddivisione di queste qualificazioni incomincerà alle ore 19.30. Ci saranno Olanda, Svizzera e Romania. Lodadio dovrà guardare anche ai due armeni in ottica qualificazione alla finale agli anelli. 18.52 Cosa succede se l'Italia non si qualifica

14.40 Il gruppo continua ad aumentare la propria andatura, ora il vantaggio dei battistrada è di 3'55". 14.36 Mancano 81 Km al traguardo, vale a dire 6 giri. 14.30 Nella start list odierna compare l'ultimo vincitore del Giro d'Italia Richard Carapaz (Movistar). La sua condizione, però, non sembra essere delle migliori e anche lui è alla ricerca del colpo di pedale in

13.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP Beghelli 2019. La presentazione – Il programma e gli orari completi – La start list e l'elenco di tutti i partecipanti – Il percorso ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP Beghelli 2019. La corsa odierna è inserita sin dalla sua nascita nel calendario italiano autunnale e

DIRETTA INTER JUVENTUS PRIMAVERA/ Risultato LIVE 3-1 streaming video tv : Mulattieri! : DIRETTA INTER JUVENTUS PRIMAVERA, Risultato live 3-1 streaming video tv: grandissimo gol di Mulattieri, e nerazzurri ancora in rete

Diretta Inter Juventus Primavera/ Risultato LIVE 2-1 video streaming tv : che show! : Diretta Inter Juventus Primavera Risultato live 2-1 video streaming tv: è terminato poco fa il primo tempo della sfida fra nerazzurri e bianconeri

Questa sera la settima giornata del massimo campionato italiano proporrà nel posticipo domenicale delle ore 20.45, Inter-Juventus, per il cosiddetto "derby d'Italia". I nerazzurri sono a punteggio pieno in Serie A, mentre i bianconeri inseguono con due lunghezze di ritardo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari del posticipo della settima giornata della Serie A 2019-2020 di

Programma, orari e tv del GP – Le parole di Dovizioso – Le parole di Rossi – Quartararo e Vinales gli anti-Marquez – La crisi-Ducati – L'analisi delle qualifiche – Le parole di Vinales – Le dichiarazioni di Quartararo – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP.

15-19 La pipe di Leon 15-18 Primo tempo di Anzani 14-18 La free ball polacca dopo la brutta ricezione azzurra 14-17 Errore al servizio Sbertoli 14-16 Muroooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiii 13-16 Il primo tempo di Klos 13-15 Mano out Kooy da zona 4 12-15 Servizio out Cavuto 12-14 La pipe di Kooy sulle mani del muro 11-14 La diagonale di Leon da zona 4 11-13 Errore di Kurek da zona 2 10-13 Il

73-73 Risponde Knoooox!! 20" da giocare e timeout anche per Sassari. 70-73 SPISUUUUUUUUUUU!! Senza un minimo di ritmo, senza un minimo di senso la tripla segnata dal sardo, timeout Trento. 70-70 Splendido assist di Craft per Knox che appoggia al vetro, 30" sul cronometro. 68-70 1/2 dalla lunetta per Knox. 67-70 VITALIIIIII!! Tripla clamorosa dal palleggio girando sul blocco. 67-67