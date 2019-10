Ginnastica | tutte le medaglie dell’Italia femminile ai Mondiali | le Fate firmano il nono

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le squadre maschili qualificate - Italia assente a Tokyo : Si è delineato il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica maschili. Le formazioni medagliate ai Mondiali 2018 e le migliori nove dei Mondiali 2019 (escludendo quelle salite sul podio della rassegna iridata precedente) hanno staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi: in Giappone saranno dunque presenti 12 Nazionali, ognuna composta da 4 ginnasti. Non ci sarà l’Italia ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutte le azzurre in gara (7 ottobre) : oggi lunedì 7 ottobre proseguono i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) va in scena la seconda giornata di qualificazioni maschili. L’Italia incrocia le dita dopo il 245.996 ottenuto ieri e spera in una qualificazione olimpica ora molto difficile: USA, Cina, Giappone, Gran Bretagna ci finiranno davanti e bisognerà sperare che una tra Olanda, Svizzera e Ucraina ci vada dietro per volare a Tokyo dando per scontato ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le individualiste qualificate - 20 pass dai Mondiali. Ci sono Saraiva e Steingruber : Attraverso l’all-around delle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica sono stati assegnati 20 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. sono finite nelle mani di individualiste le cui Nazioni non sono qualificate ai Giochi con la squadra, massimo 1 posto per Paese. Spiccano la brasiliana Flavia Saraiva e la svizzera Giulia Steingruber. individualiste qualificate ALLE Olimpiadi 2020: Flavia Saraiva (Brasile) Giulia ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le squadre qualificate - l’Italia femminile vola a Tokyo! : Si è delineato il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica femminile. Le formazioni medagliate ai Mondiali 2018 e le migliori nove dei Mondiali 2019 (escludendo quelle salite sul podio della rassegna iridata precedente) hanno staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi: in Giappone saranno dunque presenti 12 Nazionali, ognuna composta da 4 ginnaste. Ci sarà anche ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : tutte le qualificate alle finali femminili. C’è l’Italia con la squadra! : A Stoccarda (Germania) si è concluso il turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Si è dunque defiinito il quadro delle ammesse alle varie finali della rassegna iridata: squadra, all-around e specialità. Di seguito tutte le qualificate alle finali femminili, c’è l’Italia con la squadra. CONCORSO A ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia si qualifica alle Olimpiadi 2020 se… Tutte le combinazioni - le Fate aspettano. E per la finale a squadre… : L’Italia occupa la quinta posizione al termine della settima suddivisione del turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Le azzurre, dopo due rotazioni strepitose al volteggio e alle parallele, hanno sbagliato di tutto alla trave cadendo per ben tre volte e si sono dunque dovute accontentare del quinto posto parziale con 161.931 punti. La nostra Nazionale si era presentata a Stoccarda con grandi velleità e con ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutte le azzurre in gara (5 ottobre) : oggi sabato 5 ottobre incominciano i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) va in scena la seconda giornata di qualificazioni femminili. Tocca all’Italia che scenderà in pedana alle ore 09.00: Giorgia Villa e compagne inseguono la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e puntano alla finale a squadre. Spettacolo in prima serata con gli USA di Simone Biles ma nel mezzo anche la Russia di Melnikova, Spiridonova, ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutte le azzurre in gara : oggi venerdì 4 ottobre incominciano i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si alza il sipario con la prima giornata di qualificazioni femminili. L’Italia sarà impegnata nella giornata di domani e osserverà da vicino le avversarie dirette per la conquista della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oggi vedremo all’opera squadre di rilievo come il Belgio di Nina Derwael, la Francia di Melanie De Jesus, ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : tutte le partecipanti e le convocate - le ragazze Nazione per Nazione : I Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Oltre 200 ragazze parteciperanno alla rassegna iridata, di seguito i nomi di tutte le ginnaste iscritte all’evento. partecipanti Mondiali Ginnastica artistica 2019: NOME COGNOME Nazione Farah Ann Abdul ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : tutte le stelle. Da Biles a Melnikova - passando per Derwael e Liu. Le Downie e l’infinita Chusovitina : Ci avviciniamo a grandi passi ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Conosciamo da vicino tutte le stelle straniere (femminili) che regaleranno grande spettacolo in terra teutonica. Simone Biles è naturalmente la ragazza più attesa, la Reginetta della Polvere di Magnesio, la più forte ginnasta di tutti i tempi che si presenta per andare a caccia del record assoluto di medaglie ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : calendario e orari di oggi. Programma - orari e tv. Tutte le azzurre in gara (23 settembre) : Oggi domenica 22 settembre si disputano le Finali di Specialità per quanto riguarda le squadre ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, a Baku (Azerbaijan) si conclude la rassegna iridata e le formazioni andranno a caccia delle medaglie in due prove non olimpiche. L’Italia, dopo il quinto posto nel concorso generale, cercherà di consolarsi tra le cinque palle e l’esercizio misto ma le Farfalle dovranno tirare fuori il meglio per ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : calendario e orari di oggi. Programma - orari e tv. Tutte le azzurre in gara (21 settembre) : Oggi sabato 21 settembre si disputa la Finale del concorso generale a squadre ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, a Baku (Azerbaijan) entrano in scena i team dopo i cinque giorni riservati alle individualiste. Le varie formazioni si cimenteranno con i cinque cerchi e con l’esercizio misto, in palio le medaglie dell’all-around e gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è già certa della qualificazione ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : calendario e orari di oggi. Programma - orari e tv. Tutte le azzurre in gara (20 settembre) : Oggi venerdì 20 settembre si disputa la Finale del concorso generale individuale ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, a Baku (Azerbaijan) si entra davvero nel vivo e andrà in scena la gara più importante per le individualiste. Le migliori 24 ragazze del turno di qualificazione si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, verranno messi in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia vuole essere assoluta protagonista ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : calendario e orari di oggi. Programma - orari e tv. Tutte le azzurre in gara (19 settembre) : Oggi giovedì 19 settembre si disputano la quarta giornata di gare ai Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, si concludono le qualificazioni del concorso generale con gli ultimi esercizi alle clavette e al nastro. Ci aspettano nove ore di gara per conoscere i nomi delle ragazze ammesse a disputare l’atto conclusivo sul giro completo che metterà in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, in serata si disputeranno poi le Finali di ...